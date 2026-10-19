Fernando Espinoza convocó a crear una “cuarta bandera” peronista: “Unidad, unidad, unidad”

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios, Fernando Espinoza, aseguró que el peronismo “va a ser la columna vertebral de un gran frente amplio electoral” en las elecciones del año venidero. Además, ensalzó la figura de Axel Kicillof como el principal postulante opositor.

En el marco del acto por el Día de la Lealtad realizado en el distrito más populoso del país y encabezado por el gobernador Axel Kicillof, el alcalde exclamó: “Enviamos toda nuestra fuerza para nuestra querida presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Cristina es inocente, está injustamente presa, porque siempre se enfrentó a los grupos concentrados del poder económico de este país y defendió los intereses del pueblo y de las mayorías populares”.

En cuanto al armado para enfrentar a La Libertad Avanza en 2027, el jefe comunal manifestó que “el peronismo va a ser la columna vertebral de un gran frente amplio electoral, donde abracemos a los radicales nacionalistas, a los socialistas nacionales, a los vecinalistas y a los apolíticos que todavía no se dieron cuenta”.

“Les abrimos los brazos, los llamamos a todos: empresarios, comerciantes, productores rurales y responsables de las economías regionales. Vamos a terminar con el más desastroso gobierno que tuvo la Argentina”, exclamó Espinoza.

En igual tenor, manifestó que “desde La Matanza, decimos que hay que crear una cuarta bandera en el movimiento peronista, y esa bandera es la unidad, la unidad, la unidad”.

“Este 17 de octubre tiene que ser la línea de largada de lo que va a pasar el año que viene. Vamos a generar un presidente que escuche, que defienda los intereses de las mayorías populares, la educación pública y la universidad pública”, anexó.

🇦🇷✌️ 17 DE OCTUBRE | DÍA DE LA LEALTAD PERONISTA La lealtad es mucho más que una fecha: es una historia de amor entre Perón, Evita y su pueblo. https://t.co/VptM4wUkMB — Fernando Espinoza (@FerEspinozaOK) October 17, 2026

El titular de la FAM se refirió a Kicillof como el candidato que el peronismo debe presentar a las próximas presidenciales de 2027: “Un nuevo presidente con un nuevo peronismo, que está renaciendo a la faz de la tierra y que le va a devolver a todas las argentinas y argentinos una patria grande y un pueblo feliz. Y creo firmemente que ese nuevo presidente está hoy acá, en nuestra tierra santa peronista, La Matanza”.