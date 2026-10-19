El Niño: la Provincia denunciará penalmente a Milei y a Caputo por el Fondo Hídrico

Frente el fenómeno climático de El Niño y sus consecuencias para millones de bonaerenses, el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis, junto al ministro de Gobierno Carlos Bianco, y el titular de ARBA Cristian Girard, anunció que la Provincia realizará una denuncia penal contra el Gobierno nacional.

Es por los presuntos delitos de: malversación de caudales públicos (artículo 260 del Código Penal), incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículos 248 y 249), retardo injustificado de pagos (artículo 264), administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (artículos 173, inciso 7°, y 174, inciso 5°).

“Vamos a denunciar penalmente a Milei y a Caputo por el incumplimiento de la ley y el abandono nacional en infraestructura hídrica. El Fondo Hídrico recibe el 4,31 % del Impuesto a los Combustibles que pagamos todos y que deben ser destinados a obras de prevención de inundaciones y recuperación de tierras productivas. En este contexto de El Niño esto es de una gravedad absoluta. Cumplan la ley”, bramó Katopodis.

Asimismo, indicó que “el fenómeno de El Niño está causando mucha preocupación y efectos de gravedad que vamos a tener que afrontar en los próximos meses. Hacemos cargo al Gobierno Nacional por los daños que podrían ocurrir en la provincia”.

Al cierre del primer trimestre de 2026, el Fondo contaba con $339.993 millones corrientes. De ese total, $290.676 millones (el 85,49%) se destinaron a Letras del Tesoro. Con esos recursos se podrían haber ejecutado 40 obras como la adecuación del cauce del río Areco, 8 obras como la reconstrucción del Canal Maldonado en Bahía Blanca (Etapa II) y 3 obras como el mejoramiento del tramo medio del río Luján (Etapa II A).

“No solo eso. Caputo usó créditos que habíamos dejado aprobados en 2023 destinados a prevenir inundaciones para refinanciar deuda. Obras hídricas no, pero timba financiera sí”, continuó el exintendente de San Martín.

🔴 AHORA | El ministro @Carli_Bianco brinda una conferencia de prensa junto a @gkatopodis y @cristiangirard. Seguila en vivo ⬇️ https://t.co/2PPDHVwD45 — Gobierno PBA (@BAProvincia) October 19, 2026

Asimismo, el Gobierno nacional le niega a la Provincia los avales para financiar obras, mientras que se aprobaron 18 créditos para 10 provincias. En este sentido, Buenos Aires tiene aprobados dos créditos internacionales para obras hidráulicas que esperan los avales de Caputo, Santilli y Milei: la obra de el Túnel aliviador hacia el Río de la Plata y conductos aliviadores en la cuenca de los arroyos San Francisco y Las Piedras; y las Obras hidráulicas en el Nodo Bragado, subregiones A2 y A3 de la cuenca del río Salado.

Privatización de AySA

Katopodis también advirtió que la privatización de AySA condena a millones de argentinos a seguir sin agua potable ni cloacas. En el AMBA, el 24,5% de los habitantes (3,7 millones) no tiene acceso a agua de red y el 36,4% (5,5 millones) no cuenta con cloacas.

“En el mundo todos los Estados modernos administran de forma pública este recurso estratégico. En la Argentina teníamos una empresa superavitaria y con sus cuentas equilibradas, pero no hay mejor idea que rematarla. La ganancia de los nuevos prestatarios y los tarifazos aplicados no garantizan ninguna obra de expansión, ni un solo metro de agua y cloaca”, sumó Katopodis.

Finalmente, confirmó que “el 26 de octubre vamos a participar de la audiencia pública para impugnar y rechazar el tarifazo de AySA y exigir un plan de obras. Nunca nadie dañó tanto a la Provincia de Buenos Aires como el gobierno del presidente Milei.”.

En estos tres años, AySA aumentó la tarifa, recaudó mucho más, pero paralizó todas las obras. En este sentido, las tarifas aumentaron 555% en valores nominales y la recaudación por cobro de tarifas creció 135% en términos reales, pero la inversión en obras cayó 75% en términos reales.

Entre 2019 y 2023, AySA finalizó 1.307 obras. Con el Gobierno de Milei no comenzó ninguna: había 273 obras en ejecución a diciembre de 2023 y hoy hay 0 con avance físico (a mayo de 2026).