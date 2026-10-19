Kicillof inauguró los Juegos Bonaerenses y cruzó a Milei por “abandonar el deporte”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este lunes el acto de apertura de la etapa final de la 35º edición de los Juegos Bonaerenses en la ciudad de Mar del Plata. Acompañado por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, el subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo, y el intendente local, Guillermo Montenegro, el mandatario dio inicio a la cita deportiva y cultural más importante de la provincia.

La competencia, que se extenderá entre el 19 y el 23 de octubre, reúne a 30.000 finalistas provenientes de los 135 municipios bonaerenses, tras haber alcanzado un récord histórico de más de 504.000 inscriptos en las fases previas.

"Estamos muy felices de ver la alegría de los pibes y pibas que llegaron de toda la provincia para participar de esta etapa final. Este año alcanzamos un nuevo récord, un 12% más que el año pasado, producto de un enorme esfuerzo de la Provincia y de los municipios para sostener una política pública central", destacó Kicillof.

Fuertes críticas al recorte nacional en materia deportiva

Durante el acto de apertura, el Gobernador contrapuso la inversión del Estado provincial de $21.000 millones destinada a los Bonaerenses con las políticas del Poder Ejecutivo nacional:

"Mientras el Gobierno nacional abandona el deporte, recorta un 70% los recursos destinados al sector y prácticamente hace desaparecer los Juegos Evita, nosotros seguimos invirtiendo para que cada vez más chicos y chicas puedan participar de estas actividades", cuestionó Kicillof.

Asimismo, agregó: "En un contexto en el que a muchas familias les cuesta cada vez más acceder a propuestas deportivas y culturales, es fundamental que exista un Estado que acompañe y garantice estas oportunidades".

Un evento con impacto económico y más de 100 disciplinas

Las finales alojarán más de 100 disciplinas deportivas y culturales que incluyen categorías para jóvenes, personas con discapacidad, trasplantadas y adultos mayores.

Por su parte, el ministro Andrés Larroque resaltó el valor integral del certamen para la ciudad anfitriona:

"Esta es la fiesta deportiva más grande del país. En este contexto económico tan complejo, este evento es además un impulso fundamental para el turismo, el comercio y la economía de Mar del Plata", afirmó.

Del encuentro participaron también la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; la subsecretaria de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo; el senador provincial Jorge Paredi; el concejal Gustavo Pulti e intendentes de diversos distritos bonaerenses.