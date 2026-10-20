Milei reiteró que es mentira que la gente no llega a fin de mes: “Están tan ardidos”

El presidente de la Nación, Javier Milei, desestimó todo tipo de cuestionamientos a su desmentida a que buena parte de la sociedad no llega a fin de mes y apuntó puntualmente contra los periodistas por sus “operetas”.

“A los periodistas que están tan ardidos por mi contrargumento a la frase de ‘la gente no llega a fin de mes; se quedan sin plata al día 20’ entiendo que se sientan mal por haber repetido como loros una frase sin sentido”, bramó el líder libertario a través de un posteo en redes sociales.

“Ahora bien, en lugar de caer en todo tipo de falacias como la ‘ad populum’ (por ejemplo ‘todos los encuestadores dicen’ o la ‘ad hominem’ (contesta en forma burlona, le falta calle) propongo que demuestren no ser tan precarios y contesten :¿Cómo vive durante 10 días una persona sin comer y sin beber?”, inquirió.

Acto seguido, esgrimió que “si van a usar el argumento del uso de la tarjeta, más allá que demuestra que no son dignos de crédito por ignorantes, sugiero que se pregunten ¿qué ocurre al mes siguiente? Y así repetir el ejercicio hasta que entiendan la lógica intertemporal del crédito”.

DESMONTANDO OPERETAS A los periodistas que están tan ardidos por mi contrargumento a la frase de "la gente no llega a fin de mes; se quedan sin plata al día 20" entiendo que se sientan mal por haber repetido como loros una frase sin sentido. Ahora bien, en lugar de caer en todo tipo de falacias como la "ad populum" (por ej. "todos los encuestadores dicen" o la "ad hominem" (contesta en forma burlona, le falta calle) propongo que demuestren no ser tan precarios y contesten "¿cómo vive durante 10 días una persona sin comer y sin beber? Si van a usar el argumento del uso de la tarjeta, más allá que demuestra que no son dignos de crédito por ignorantes, sugiero que se pregunten ¿qué ocurre al mes siguiente? Y así repetir el ejercicio hasta que entiendan la lógica intertemporal del crédito. Por otra parte, el argumento contra la opereta de la mora fue refutado varias veces. Esto es, si no lo entienden sugiero escucharlo todas las veces que sea necesario hasta que entiendan así no repiten estupideces. Esto es, traten de entender cómo ha cambiado el crédito, los préstamos de altas tasas y bajo monto y la dinámica después de un shock político con freno en el crédito. Entiendo que en general son muy pobres intelectualmente pero no es tan difícil. CIAO! — Javier Milei (@JMilei) October 20, 2026

“Por otra parte, el argumento contra la opereta de la mora fue refutado varias veces. Esto es, si no lo entienden sugiero escucharlo todas las veces que sea necesario hasta que entiendan así no repiten estupideces”, exclamó

Y remató: “Esto es, traten de entender cómo ha cambiado el crédito, los préstamos de altas tasas y bajo monto y la dinámica después de un shock político con freno en el crédito. Entiendo que en general son muy pobres intelectualmente pero no es tan difícil”.

