Axel Kicillof: “Lejos de mostrar empatía, Milei se burla de quienes no llegan a fin de mes”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este martes el acto de entrega de 93 viviendas para familias de Tristán Suárez, en el municipio de Ezeiza. Fue junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; y el intendente local, Gastón Granados.

“Estas viviendas son el cierre de una historia para 93 familias de Tristán Suárez que vivían en condiciones precarias y que hoy acceden a una solución digna. Para lograrlo, se necesitaban tierras, inversión y planificación: hoy no solo estamos entregando casas, sino consolidando un nuevo barrio”, puntualizó el mandatario provincial.

En igual tesitura, consignó que “esto muestra cuál es nuestra forma de entender la gestión pública: para nosotros gobernar es generar trabajo, construir viviendas y saldar deudas históricas con los y las bonaerenses”.

“Estamos atravesando una situación económica sumamente compleja y, lejos de mostrar empatía, el Presidente se burla de quienes no llegan a fin de mes: hay 22 millones de personas endeudadas y 6 millones que no pueden pagar las tarjetas que utilizaron para cubrir sus necesidades básicas”, anexó Kicillof.

“Si Milei quiere saber cómo está viviendo la gente, debería recorrer los barrios de la provincia y del resto del país y preguntarles a los vecinos cómo les va con sus políticas: no lo hace porque el bienestar de nuestro pueblo no está entre sus prioridades”, arremetió el líder del Movimiento Derecho al Futuro.

Además, el municipio inauguró las obras de remodelación y puesta en valor de la base operativa del Grupo Halcón Norte, un trabajo conjunto para que la fuerza cuente con más herramientas para su profesionalización. https://t.co/F3AS7CZfmn — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 20, 2026

Con una inversión de $ 11.274 millones, las 93 casas están destinadas a la relocalización de familias que vivían a la vera del arroyo Güemes, una zona expuesta a inundaciones. Cuentan con 62 metros cuadrados -algunas adaptadas a personas con discapacidad-, red de agua potable y cloacas; en tanto, la obra incluyó nuevo alumbrado público, calles, veredas y cercos.

Al respecto, Granados sostuvo que “en este momento tan difícil que estamos pasando a nivel nacional tenemos la suerte de contar con un Gobierno provincial presente que entiende la importancia de la casa propia para nuestro pueblo: hoy 93 familias de Ezeiza van a vivir con más dignidad en estas hermosas viviendas”.

En tanto, el gobernador junto con el ministro de Seguridad, Javier Alonso, y las autoridades locales recorrieron las nuevas instalaciones de la base operativa del Grupo Halcón Norte, que fueron remodeladas y puestas en valor para mejorar las condiciones de trabajo de los efectivos.

🫡 También se inauguró la obra municipal de remodelación y puesta en valor en la base operativa del Grupo Halcón Norte, fundamental para la profesionalización de la fuerza. https://t.co/wfaiiA5zPk — Gobierno PBA (@BAProvincia) October 20, 2026

Además, Kicillof y la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, inauguraron formalmente la nueva Casa de la Provincia, ubicada en el Parque Central de Ezeiza, que permite brindar una atención más eficiente al centralizar los trámites y prestaciones de ARBA, IOMA, el Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social (IPS) y distintas delegaciones de ministerios provinciales.

Nueva infraestructura de la empresa Surfrigo

Durante la jornada, Kicillof junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, recorrió las nuevas instalaciones de la empresa de logística integral Surfrigo que, a través de la línea de créditos “Financiación de inversiones productivas” del Banco Provincia, logró ampliar su nave de almacenamiento en frío, lo que permitió incrementar su capacidad operativa. Estuvo presente también el presidente de la compañía, Mario Eliceche.

“Las empresas necesitamos invertir de manera permanente en infraestructura, tecnología y capacitación para ser competitivas: para quienes desarrollamos estas actividades productivas contar con créditos como los del Banco Provincia nos permite crecer, generar empleo y seguir desarrollándonos”, subrayó Eliceche.

Por último, Kicillof sostuvo que “en una época de crisis donde se pierden miles de empleos y cierran PyMEs en todo el país, esta inauguración demuestra que la inversión privada prospera cuando hay un Estado provincial que la acompaña y tira para el mismo lado”.

“Vamos a seguir defendiendo este modelo para la provincia de Buenos Aires: con más producción, más trabajo y más desarrollo para nuestras familias”, concluyó.