ATE denunció que Milei utilizará un crédito del BID para pagar retiros voluntarios

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) lanzó una dura advertencia contra el Gobierno nacional tras confirmar una marcha de protesta para este miércoles 21 de octubre a las 17:00 hacia la Quinta Presidencial de Olivos. La medida responde a la toma de un préstamo por 300 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado a financiar el programa de retiros voluntarios en la Administración Pública Nacional (APN).

La movilización, que se llevará a cabo bajo la consigna "No se aguanta más", apunta de forma directa contra las recientes decisiones del Poder Ejecutivo publicadas en el Boletín Oficial.

"Los vamos a ir a buscar a Olivos porque a la Casa Rosada no van nunca a laburar. Este Gabinete está lleno de vagos. Ningún país del mundo se endeuda para achicarse, sino para tener un mejor futuro. Estos se endeudan para destruir", apuntó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

#Motosierra 🏛️📉 El Gobierno lanzó retiros voluntarios en el Estado: alcanzan a 20.000 empleados El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo régimen de retiro voluntario destinado a trabajadores de la Administración Pública Nacional. La medida forma parte del proceso de reorganización estatal impulsado por la gestión de Javier Milei y podría alcanzar a unos 20.000 empleados. 📌 La inscripción al régimen estará habilitada entre el 1° y el 30 de noviembre. 📌 La propuesta está dirigida a personal de la Administración Pública Nacional centralizada que reúna las condiciones establecidas por el Ejecutivo. 📌 El esquema contempla el pago de una compensación económica para quienes decidan adherir voluntariamente. 📌 Desde la Casa Rosada enmarcaron la medida en la política de reducción y reestructuración de la planta estatal. 👷‍♂️👷‍♀️ El lanzamiento se suma a los cambios aplicados por el Ejecutivo desde el inicio de la gestión libertaria, con reducción de estructuras, eliminación y transformación de organismos y disminución de puestos de trabajo dentro del sector público. 👋 La nueva etapa pone ahora el foco en los agentes que continúan dentro de la administración nacional y abre un período de un mes para que quienes estén alcanzados evalúen las condiciones ofrecidas y decidan si adhieren al régimen. 👉 https://t.co/YIKb9f5GPw 💬 ¿Qué impacto puede tener este nuevo régimen de retiros voluntarios sobre el funcionamiento del Estado? #EmpleoPúblico #RetirosVoluntarios #Estado #GobiernoNacional #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 19, 2026

Endeudamiento en dólares para financiar bajas en pesos

El conflicto escaló tras la publicación del Decreto 1023/2026 —que estableció el régimen de retiros voluntarios— y el Decreto 1177/2026, que autorizó formalmente la operación financiera con el BID. La norma habilita un primer desembolso de 300 millones de dólares sobre una línea de crédito total de hasta 800 millones, a devolver en 25 años con tasa variable SOFR.

Desde el gremio estatal cuestionaron la legalidad del endeudamiento externo implementado por la gestión de Javier Milei:

Infracción normativa: ATE señala que la legislación vigente prohíbe asumir deuda en moneda extranjera para financiar gastos corrientes.

Falta de aval parlamentario: Advierten que la medida vulnera la Ley de Presupuesto al no haber contado con la aprobación del Congreso de la Nación.

Costo patrimonial: "Se endeudan en dólares para despedir en pesos. Con esto, los únicos que ganan son los bancos extranjeros y perdemos todos los argentinos", remarcó Aguiar.

El alcance del plan de retiros en la administración pública

El programa de retiros voluntarios alcanza a un universo estimado de 21.187 empleados de la planta permanente del Estado nacional. Entre las condiciones fijadas por el Decreto 1203/2026 se destacan:

Inhabilitación de 8 años: Quien se adhiera al beneficio no podrá volver a ingresar a la Administración Pública Nacional por dicho período.

Eliminación definitiva de cargos: Las vacantes generadas por las bajas no serán reemplazadas.

Renuncia a fueros: Quienes cuenten con cargos sindicales vigentes o sean candidatos en elecciones gremiales deberán renunciar a sus representaciones para acceder al retiro.

Pliego de reclamos ante la Quinta de Olivos

Además del rechazo al uso del préstamo del BID para achicar el Estado, la movilización de ATE reclamará por la pérdida del poder adquisitivo del salario, la reapertura de paritarias por encima de la inflación, el cese de los despidos y la no renovación de contratos, así como por el freno al cierre y vaciamiento de organismos públicos.