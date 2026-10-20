martes 20 de octubre de 2026 - Edición Nº4595

Gremiales | 20 oct 2026

POLÉMICA

ATE denunció que Milei utilizará un crédito del BID para pagar retiros voluntarios

El gremio conducido por Rodolfo Aguiar se movilizará este miércoles a las 17 frente a la Quinta de Olivos bajo la consigna “No se aguanta más”. Critican el endeudamiento de 300 millones de dólares para achicar la planta estatal.

ATE movilizará este miércoles a la Quinta de Olivos.
TAGS: JAVIER MILEI, GOBIERNO NACIONAL, ATE, BID, QUINTA DE OLIVOS, RETIROS VOLUNTARIOS

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) lanzó una dura advertencia contra el Gobierno nacional tras confirmar una marcha de protesta para este miércoles 21 de octubre a las 17:00 hacia la Quinta Presidencial de Olivos. La medida responde a la toma de un préstamo por 300 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado a financiar el programa de retiros voluntarios en la Administración Pública Nacional (APN).

La movilización, que se llevará a cabo bajo la consigna "No se aguanta más", apunta de forma directa contra las recientes decisiones del Poder Ejecutivo publicadas en el Boletín Oficial.

"Los vamos a ir a buscar a Olivos porque a la Casa Rosada no van nunca a laburar. Este Gabinete está lleno de vagos. Ningún país del mundo se endeuda para achicarse, sino para tener un mejor futuro. Estos se endeudan para destruir", apuntó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

Endeudamiento en dólares para financiar bajas en pesos

El conflicto escaló tras la publicación del Decreto 1023/2026 —que estableció el régimen de retiros voluntarios— y el Decreto 1177/2026, que autorizó formalmente la operación financiera con el BID. La norma habilita un primer desembolso de 300 millones de dólares sobre una línea de crédito total de hasta 800 millones, a devolver en 25 años con tasa variable SOFR.

Desde el gremio estatal cuestionaron la legalidad del endeudamiento externo implementado por la gestión de Javier Milei:

  • Infracción normativa: ATE señala que la legislación vigente prohíbe asumir deuda en moneda extranjera para financiar gastos corrientes.

  • Falta de aval parlamentario: Advierten que la medida vulnera la Ley de Presupuesto al no haber contado con la aprobación del Congreso de la Nación.

  • Costo patrimonial: "Se endeudan en dólares para despedir en pesos. Con esto, los únicos que ganan son los bancos extranjeros y perdemos todos los argentinos", remarcó Aguiar.

El alcance del plan de retiros en la administración pública

El programa de retiros voluntarios alcanza a un universo estimado de 21.187 empleados de la planta permanente del Estado nacional. Entre las condiciones fijadas por el Decreto 1203/2026 se destacan:

  • Inhabilitación de 8 años: Quien se adhiera al beneficio no podrá volver a ingresar a la Administración Pública Nacional por dicho período.

  • Eliminación definitiva de cargos: Las vacantes generadas por las bajas no serán reemplazadas.

  • Renuncia a fueros: Quienes cuenten con cargos sindicales vigentes o sean candidatos en elecciones gremiales deberán renunciar a sus representaciones para acceder al retiro.

Pliego de reclamos ante la Quinta de Olivos

Además del rechazo al uso del préstamo del BID para achicar el Estado, la movilización de ATE reclamará por la pérdida del poder adquisitivo del salario, la reapertura de paritarias por encima de la inflación, el cese de los despidos y la no renovación de contratos, así como por el freno al cierre y vaciamiento de organismos públicos.

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