Jorge Macri llamó “José Luis” a Borges durante un homenaje en España

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, protagonizó un llamativo furcio al referirse al emblemático escritor argentino Jorge Luis Borges como “José Luis” durante un acto oficial en España.

El hecho ocurrió este 20 de octubre en la sede del Instituto Cervantes de Madrid, en el marco de una ceremonia donde se depositaron legados pertenecientes al autor de El Aleph y a su esposa, María Kodama, en la emblemática Caja de las Letras.

El video del momento y los dos errores en el discurso

"José Luis Borges": Por el error de Jorge Macri al mencionar a Jorge Luis Borges durante un homenaje en España https://t.co/BR3vI4eXfw — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 20, 2026

Pese a estar leyendo un texto preparado, el mandatario porteño tropezó con el nombre del célebre autor en dos pasajes de su alocución:

Primera mención: Al citar a la institución encargada de velar por el patrimonio del escritor, refiriéndose a ella como la "Fundación Internacional José Luis Borges". Segunda mención: Minutos después, al intentar destacar la trascendencia global del poeta:

"José Luis Borges pertenece a Buenos Aires por nacimiento, a Argentina por identidad, pero al mundo por la dimensión universal de su literatura", pronunció Macri ante los presentes.

Un furcio repetido en la política y la historia

La equivocación de Jorge Macri no tardó en viralizarse en redes sociales con comentarios y burlas. Sin embargo, no es la primera vez que personalidades de la política y la cultura confunden el nombre de Borges: