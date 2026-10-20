Política | 20 oct 2026
FURCIO
Jorge Macri llamó “José Luis” a Borges durante un homenaje en España
El jefe de Gobierno porteño cometió el insólito furcio en dos oportunidades durante un discurso en el Instituto Cervantes de Madrid. La confusión generó repercusiones en redes sociales.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, protagonizó un llamativo furcio al referirse al emblemático escritor argentino Jorge Luis Borges como “José Luis” durante un acto oficial en España.
El hecho ocurrió este 20 de octubre en la sede del Instituto Cervantes de Madrid, en el marco de una ceremonia donde se depositaron legados pertenecientes al autor de El Aleph y a su esposa, María Kodama, en la emblemática Caja de las Letras.
El video del momento y los dos errores en el discurso
"José Luis Borges": Por el error de Jorge Macri al mencionar a Jorge Luis Borges durante un homenaje en España https://t.co/BR3vI4eXfw— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 20, 2026
Pese a estar leyendo un texto preparado, el mandatario porteño tropezó con el nombre del célebre autor en dos pasajes de su alocución:
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Primera mención: Al citar a la institución encargada de velar por el patrimonio del escritor, refiriéndose a ella como la "Fundación Internacional José Luis Borges".
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Segunda mención: Minutos después, al intentar destacar la trascendencia global del poeta:
"José Luis Borges pertenece a Buenos Aires por nacimiento, a Argentina por identidad, pero al mundo por la dimensión universal de su literatura", pronunció Macri ante los presentes.
Un furcio repetido en la política y la historia
La equivocación de Jorge Macri no tardó en viralizarse en redes sociales con comentarios y burlas. Sin embargo, no es la primera vez que personalidades de la política y la cultura confunden el nombre de Borges:
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Mauricio Macri: El expresidente y primo del actual jefe de Gobierno cometió exactamente el mismo error en una intervención pública previa.
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El Rey Felipe VI: El monarca español también incurrió en el furcio de llamarlo "José Luis" durante un acto oficial.
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El antecedente de 1955: Cuando el entonces subsecretario de Instrucción Pública, José Manuel Saravia, lo designó como director de la Biblioteca Nacional, lo nombró formalmente en el decreto como "José Luis Borges".