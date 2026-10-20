Diputados sancionó la ley que regula el uso de celulares en escuelas secundarias de PBA

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires convirtió en ley este martes el proyecto que regula el uso de teléfonos celulares y pantallas tecnológicas en las aulas de los establecimientos educativos del nivel secundario, tanto de gestión estatal como privada, en todo el territorio bonaerense.

La medida busca reducir las distracciones en el ámbito escolar, mejorar la concentración pedagógica y promover un uso responsable de las tecnologías de la información dentro del sistema educativo.

Qué establece la nueva ley sobre celulares en las aulas

La normativa fijará pautas para el uso de dispositivos móviles durante el dictado de clases y el desarrollo de la jornada escolar:

Uso con fines pedagógicos: Los celulares y pantallas solo podrán utilizarse cuando el docente a cargo lo contemple de forma explícita dentro de una planificación didáctica.

Pautas de convivencia: Cada institución educativa deberá adaptar su acuerdo institucional para definir el resguardo y uso de los dispositivos fuera del horario pedagógico.

Ámbito de aplicación: Alcanza a la totalidad de las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires, abarcando tanto a colegios públicos como de gestión privada.

Educación emocional y convivencia digital en el temario

En la misma sesión, la Cámara baja provincial sancionó otros dos proyectos vinculados de forma directa con la comunidad educativa bonaerense: