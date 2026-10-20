BTS en La Plata: mapa de cortes de tránsito y calles afectadas por el show

Ante la llegada de más de 150 mil fanáticos para los tres recitales que la banda surcoreana BTS ofrecerá los días 21, 23 y 24 de octubre, la Municipalidad de La Plata activará un operativo especial de ordenamiento vehicular y seguridad en los alrededores del Estadio Único Tricampeones del Mundo - Diego Armando Maradona.

El dispositivo de tránsito se implementará durante las tres jornadas desde las 09:00 hasta la 01:00 del día siguiente, con interrupciones progresivas según el flujo de público y las necesidades de movilidad urbana.

#Turismo 💜🏨 Efecto BTS: exponencial crecimiento de búsquedas de hospedaje en La Plata La llegada de BTS a la Argentina ya comienza a sentirse con fuerza en La Plata. El anuncio de los recitales del fenómeno surcoreano disparó las búsquedas de alojamiento en la capital bonaerense, que se prepara para recibir a miles de fanáticos. 📌 Explosión de búsquedas: el interés por alojarse en La Plata durante las fechas vinculadas a los shows de BTS creció más de 28.000 % interanual. 📌 Impacto internacional: además del público argentino, se detectaron búsquedas provenientes de otros países de la región, reflejo del enorme poder de convocatoria de la banda. 📌 Movimiento turístico: hoteles, departamentos y otros alojamientos de la capital bonaerense aparecen entre los principales beneficiados por el denominado “efecto BTS”. 📌 Más que un recital: el fenómeno anticipa un fuerte movimiento en gastronomía, transporte, comercios y distintos servicios vinculados al turismo durante la estadía de los fanáticos. 🛎️✈️ La magnitud del crecimiento evidencia cómo los grandes espectáculos internacionales pueden modificar en cuestión de horas la demanda turística de una ciudad. 🏟️🎶 La Plata cuenta con una amplia experiencia como sede de recitales multitudinarios y ahora vuelve a quedar en el centro de la escena ante la llegada de uno de los grupos musicales con mayor convocatoria global. 👉 https://t.co/mai5EtwkB3 💬 ¿Creés que La Plata está preparada para recibir el movimiento turístico que generará la llegada de BTS? #BTS #LaPlata #ARMY #Turismo #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 13, 2026

Esquema y mapa de cortes de tránsito en La Plata

El perímetro central de restricción vehicular estará delimitado por la avenida 526 y las calles 33, 20 y 26.

Puntos con interrupción total de tránsito:

Avenida 32 entre 19 y 25: Corte total de circulación.

Avenida 25 y 526: Corte de tránsito y ordenamiento para el ingreso peatonal.

Calle 23 y 526: Corte de tránsito y canalización de espectadores.

Calle 33 entre 21 y 25: Restricciones perimetrales en esquinas.

Calle 26 entre 32 y 527: Restricción perimetral de circulación.

Calle 20 entre 532 y 527: Restricción perimetral de circulación.

Esquinas con desvíos y cortes de apoyo:

Las fuerzas de seguridad y agentes municipales mantendrán esquemas de desvío en las intersecciones de 25 y 32, 25 y 532, 20 y 532, 520 y 25, 32 y 19, 19 y 33, 32 y 27, 32 y 26, además de la rambla de avenida 19 entre 33 y 32.

En caso de mayor congestión vehicular, los cortes podrán extenderse de manera preventiva a las esquinas de 532 y 14, 528 y 19, 19 y 530, 530 y 18, y 18 y 32.

Controles en los accesos a la ciudad y estacionamiento de micros

Para evitar embotellamientos en los ingresos principales a la capital bonaerense, habrá puestos fijos de ordenamiento vial en:

Bajada de la Autopista Buenos Aires - La Plata .

Avenida 7 y 32 .

Avenida 13 y 32.

A su vez, los micros y buses de larga distancia que trasladen contingentes de fanáticos provenientes de otras provincias o países vecinos serán derivados de forma obligatoria al sector de avenida 25 entre 520 y 514.

Protocolo de ingresos y accesos al Estadio Único

Para organizar la circulación peatonal y agilizar el ingreso a las instalaciones, los accesos quedaron distribuidos según la ubicación en la entrada:

Cabecera Norte: Ingreso por calle 526 y 23 .

Campo B y Platea B: Ingreso por avenida 25 y 526 .

Campo, Cabecera Sur y Platea A: Ingreso por avenida 32 y 21 .

Boleterías oficiales: Ubicadas en la intersección de calle 20 y avenida 32.

Dispositivo de prevención, emergencias y limpieza

El operativo montado por la comuna incluye monitoreo aéreo mediante drones, la presencia del COM móvil y corredores seguros para los peatones.

En materia de salud y asistencia, el estadio contará con puestos de hidratación, socorristas y ambulancias del SAME en puntos estratégicos, acompañados por dotaciones de Bomberos y un operativo intensivo de barrido e higiene urbana a cargo de cuadrillas municipales.