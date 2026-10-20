martes 20 de octubre de 2026 - Edición Nº4595

Municipios | 20 oct 2026

OPERATIVO

BTS en La Plata: mapa de cortes de tránsito y calles afectadas por el show

La Municipalidad dispondrá de un importante operativo de prevención y seguridad por los tres recitales en el Estadio Único. Conocé el cronograma de desvíos, accesos y zonas cerradas a la circulación.

TAGS: LA PLATA, TRáNSITO, SEGURIDAD, OPERATIVO, ESTADIO ÚNICO, BTS

Ante la llegada de más de 150 mil fanáticos para los tres recitales que la banda surcoreana BTS ofrecerá los días 21, 23 y 24 de octubre, la Municipalidad de La Plata activará un operativo especial de ordenamiento vehicular y seguridad en los alrededores del Estadio Único Tricampeones del Mundo - Diego Armando Maradona.

El dispositivo de tránsito se implementará durante las tres jornadas desde las 09:00 hasta la 01:00 del día siguiente, con interrupciones progresivas según el flujo de público y las necesidades de movilidad urbana.

Esquema y mapa de cortes de tránsito en La Plata

El perímetro central de restricción vehicular estará delimitado por la avenida 526 y las calles 33, 20 y 26.

Puntos con interrupción total de tránsito:

  • Avenida 32 entre 19 y 25: Corte total de circulación.

  • Avenida 25 y 526: Corte de tránsito y ordenamiento para el ingreso peatonal.

  • Calle 23 y 526: Corte de tránsito y canalización de espectadores.

  • Calle 33 entre 21 y 25: Restricciones perimetrales en esquinas.

  • Calle 26 entre 32 y 527: Restricción perimetral de circulación.

  • Calle 20 entre 532 y 527: Restricción perimetral de circulación.

Esquinas con desvíos y cortes de apoyo:

Las fuerzas de seguridad y agentes municipales mantendrán esquemas de desvío en las intersecciones de 25 y 3225 y 53220 y 532520 y 2532 y 1919 y 3332 y 2732 y 26, además de la rambla de avenida 19 entre 33 y 32.

En caso de mayor congestión vehicular, los cortes podrán extenderse de manera preventiva a las esquinas de 532 y 14528 y 1919 y 530530 y 18, y 18 y 32.

Controles en los accesos a la ciudad y estacionamiento de micros

Para evitar embotellamientos en los ingresos principales a la capital bonaerense, habrá puestos fijos de ordenamiento vial en:

  • Bajada de la Autopista Buenos Aires - La Plata.

  • Avenida 7 y 32.

  • Avenida 13 y 32.

A su vez, los micros y buses de larga distancia que trasladen contingentes de fanáticos provenientes de otras provincias o países vecinos serán derivados de forma obligatoria al sector de avenida 25 entre 520 y 514.

Protocolo de ingresos y accesos al Estadio Único

Para organizar la circulación peatonal y agilizar el ingreso a las instalaciones, los accesos quedaron distribuidos según la ubicación en la entrada:

  • Cabecera Norte: Ingreso por calle 526 y 23.

  • Campo B y Platea B: Ingreso por avenida 25 y 526.

  • Campo, Cabecera Sur y Platea A: Ingreso por avenida 32 y 21.

  • Boleterías oficiales: Ubicadas en la intersección de calle 20 y avenida 32.

Dispositivo de prevención, emergencias y limpieza

El operativo montado por la comuna incluye monitoreo aéreo mediante drones, la presencia del COM móvil y corredores seguros para los peatones.

En materia de salud y asistencia, el estadio contará con puestos de hidratación, socorristas y ambulancias del SAME en puntos estratégicos, acompañados por dotaciones de Bomberos y un operativo intensivo de barrido e higiene urbana a cargo de cuadrillas municipales.

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