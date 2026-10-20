Alivio a intendentes: Diputados liberó fondos para los municipios de PBA

En una medida clave para las finanzas de los distritos bonaerenses, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires dio media sanción al proyecto de ley que modifica la Ley 15.561, autorizando que los recursos del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM) se transfieran a los municipios con carácter de libre disponibilidad.

La iniciativa, presentada por el diputado radical Diego Garciarena, representa un respiro económico directo para los intendentes de la provincia, quienes requerían mayor margen de maniobra financiero para hacer frente a las urgencias operativas locales.

Cómo se distribuirán los recursos en los municipios

El esquema del fondo preveía originalmente que el 70% de los recursos se repartiera a través del Coeficiente Único de Distribución (CUD), mientras que el 30% restante debía ejecutarse de forma obligatoria mediante programas provinciales específicos en áreas como infraestructura, transporte y cultura.

Dimos media sanción a nuestro proyecto para modificar la Ley 15.561 y garantizar que los recursos del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Municipal sean de libre disponibilidad para los municipios. El fondo fue creado por esta Legislatura y se distribuye en un 70% según el Coeficiente Único de Distribución (CUD) y un 30% por una comisión bicameral. Sin embargo, este 30% (más de 100.000 millones de pesos) hoy no llegan a los municipios por una demora del gobernador en el cumplimiento de la ley y de los acuerdos construidos en el mes de diciembre del 2025. En un contexto en el que muchos municipios atraviesan dificultades, darles herramientas para administrar sus recursos es darles autonomía para responder a las necesidades de sus vecinos. — Diego R Garciarena (@dgarciarena) October 20, 2026

Con los cambios aprobados en la Cámara baja, el esquema financiero queda de la siguiente manera:

Primera cuota con 100% de libre disponibilidad: La partida correspondiente al tramo de abril será no afectada de forma total. De esta forma, los municipios podrán volcar el dinero de manera inmediata al pago de salarios, servicios esenciales y mantenimiento .

Esquema de las cuotas restantes: Las cuatro cuotas pendientes mantendrán el esquema mixto de 70% por CUD y 30% por programas provinciales, aunque quedaron sujetas a eventuales modificaciones en el ámbito legislativo en los próximos meses.

El tratamiento pendiente en el Senado bonaerense

Tras la aprobación en Diputados, el expediente fue girado al Senado de la Provincia de Buenos Aires, presidido por la vicegobernadora Verónica Magario, donde deberá ser debatido y votado para convertirse definitivamente en ley.

Sobre la urgencia de su tratamiento, el autor del proyecto, Diego Garciarena, remarcó: