martes 20 de octubre de 2026 - Edición Nº4595

Política | 20 oct 2026

LEGISLATURA BONAERENSE

Alivio a intendentes: Diputados liberó fondos para los municipios de PBA

La Cámara baja provincial aprobó modificar la Ley 15.561 para que los jefes comunales utilicen la primera cuota del Fondo de Emergencia con libre disponibilidad. La iniciativa pasó al Senado para su sanción definitiva.

Recinto de la Cámara de Diputados bonaerense.
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En una medida clave para las finanzas de los distritos bonaerenses, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires dio media sanción al proyecto de ley que modifica la Ley 15.561, autorizando que los recursos del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM) se transfieran a los municipios con carácter de libre disponibilidad.

La iniciativa, presentada por el diputado radical Diego Garciarena, representa un respiro económico directo para los intendentes de la provincia, quienes requerían mayor margen de maniobra financiero para hacer frente a las urgencias operativas locales.

Cómo se distribuirán los recursos en los municipios

El esquema del fondo preveía originalmente que el 70% de los recursos se repartiera a través del Coeficiente Único de Distribución (CUD), mientras que el 30% restante debía ejecutarse de forma obligatoria mediante programas provinciales específicos en áreas como infraestructura, transporte y cultura.

Con los cambios aprobados en la Cámara baja, el esquema financiero queda de la siguiente manera:

  • Primera cuota con 100% de libre disponibilidad: La partida correspondiente al tramo de abril será no afectada de forma total. De esta forma, los municipios podrán volcar el dinero de manera inmediata al pago de salarios, servicios esenciales y mantenimiento.

  • Esquema de las cuotas restantes: Las cuatro cuotas pendientes mantendrán el esquema mixto de 70% por CUD y 30% por programas provinciales, aunque quedaron sujetas a eventuales modificaciones en el ámbito legislativo en los próximos meses.

El tratamiento pendiente en el Senado bonaerense

Tras la aprobación en Diputados, el expediente fue girado al Senado de la Provincia de Buenos Aires, presidido por la vicegobernadora Verónica Magario, donde deberá ser debatido y votado para convertirse definitivamente en ley.

Sobre la urgencia de su tratamiento, el autor del proyecto, Diego Garciarena, remarcó:

"Hoy resolvemos la primera cuota, pero rápidamente debe constituirse la comisión bicameral para que los intendentes puedan recibir las próximas cuotas en tiempo y forma".

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