Vicente López comenzó las obras para renovar el entorno de la Estación Cetrángolo

La Municipalidad de Vicente López inició nuevas obras en los espacios públicos de la Estación Cetrángolo, en el barrio de Florida, con el objetivo de mejorar los accesos, la circulación peatonal y la seguridad en uno de los puntos más transitados de la zona.

La intervención se realiza en la intersección de las calles Esmeralda y Florida, donde se renovarán los caminos de acceso a la estación de la línea Mitre y se realizarán distintas mejoras para los vecinos y pasajeros que utilizan este espacio diariamente.

Durante una recorrida para supervisar el inicio de los trabajos, la intendenta Soledad Martínez destacó que “estamos recuperando un espacio que estaba abandonado, sucio, no se podía transitar, un lugar muy transitado del barrio de Florida”.

“Seguimos haciendo obras que son parte de un plan de recuperar todos estos espacios públicos, que los vecinos puedan recuperar espacio verde y que puedan caminar en sus barrios tranquilos, seguros”, anexó la jefa comunal.

Finalmente, aseveró que “este lugar va a quedar más lindo, más limpio, más iluminado, va a tener nuevas cámaras. Así que toda esta obra esperamos que le mejore la vida a los vecinos de esta zona”.

Las obras responden a los pedidos de los vecinos del barrio, que planteaban la necesidad de mejorar el estado de los caminos, la iluminación, la limpieza y el mantenimiento de los árboles. Se trata de un sector que presentaba dificultades para la circulación peatonal y que es utilizado tanto por quienes viajan en tren como por quienes viven y transitan por la zona.

La intervención contempla la renovación de 285 metros cuadrados de caminos peatonales y la construcción de nuevas rampas para facilitar la accesibilidad. Además, se mejorará la iluminación y se incorporarán cámaras de seguridad para que los vecinos puedan circular con mayor tranquilidad.

También se realizarán tareas de mantenimiento del arbolado, que incluyen la poda de más de 15 árboles, el retiro de ejemplares secos o en mal estado y cortes de raíces necesarios para mejorar las condiciones de los caminos. A su vez, se retirará un bicicletero deteriorado y en desuso para ordenar el espacio y facilitar la circulación.

La Estación Cetrángolo forma parte de la historia de Florida. Fue inaugurada el 4 de mayo de 1951 y lleva el nombre del doctor Antonio Cetrángolo, reconocido médico argentino por sus aportes a la neumología.

Estos trabajos forman parte del plan de renovación de espacios públicos que lleva adelante el Municipio de Vicente López en distintos barrios, con obras destinadas a mejorar la accesibilidad, la seguridad y las condiciones de los lugares que los vecinos utilizan todos los días.

En ese sentido, Soledad Martínez señaló que “cada espacio público que mejoramos, que recuperamos, son vecinos que viven más felices, niños que juegan en la puerta de su casa, personas mayores que caminan con tranquilidad, sin miedo a caerse. Eso es calidad de vida, eso es lo que tenemos en Vicente López y eso es por lo que vamos a seguir trabajando todo el tiempo”.

Entre las intervenciones que se están llevando adelante se encuentra la renovación del Paseo Baigorria, en Munro, donde se incorporarán nuevos espacios verdes y sectores de descanso, más iluminación, cámaras de seguridad y mejoras en el estacionamiento. En el mismo barrio, también avanzan las obras de renovación integral de la Plazoleta Julio Martel.

A estos trabajos se suman las mejoras en la Plaza Vienni, en Villa Martelli, y en la Plaza de los Inmigrantes, junto con nuevos proyectos en distintos tramos de Blas Parera y en la calle Puerto Argentino, cerca de la estación de Carapachay. Además, está prevista una próxima intervención en los alrededores de la Estación Padilla, en Villa Martelli.