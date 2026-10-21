Roberto Cachanosky: “El que dijo una boludez grande como una casa fuiste vos Milei”

El economista Roberto Cachanosky salió vehementemente al cruce del ninguneo efectuado por el presidente Javier Milei a la crisis de ingresos que golpea a buena parte de la Argentina.

“No es comer y beber solamente, también la gente tiene que pagar el colegio de los chicos, vestirlos, comprar remedios, pagar el alquiler, la luz, el gas, las expensas, viajar, etcétera”, enumeró.

No es comer y beber solamente, @JMilei también la gente tiene que pagar el colegio de los chicos, vestirlos, comprar remedios, pagar el alquiler, la luz, el gas, las expensas, viajar, etc. El que dijo una boludez grande como una casa fuiste vos @JMilei No solo estás haciendo mal las cosas por vender un discurso liberal y aplicar intervencionismo, encima, de que la gente lo pasa mal por tu intervencionismo no tenés empatía con los que la pasan mal. — Roberto Cachanosky (@RCachanosky) October 20, 2026

Así las cosas, arremetió: “El que dijo una boludez grande como una casa fuiste vos Milei. No solo estás haciendo mal las cosas por vender un discurso liberal y aplicar intervencionismo, encima, de que la gente lo pasa mal por tu intervencionismo no tenés empatía con los que la pasan mal”.

Por otra parte, aseguró que “si existe el riesgo ‘kuka’ es porque no es cierto que todo marche de acuerdo al plan”, tal y como declama el Gobierno de Javier Milei.

“Si la economía estuviese con actividad económica en alza, tuviera una fuerte corriente inversora y una inflación claramente descendente, no habría riesgo de vuelta del kirchnerismo y, por lo tanto, no se podría argumentar que el riesgo país sube por el riesgo kuka”, agregó mientras el Riesgo País superaba los 700 puntos.

Si la economía estuviese con actividad económica en alza, tuviera una fuerte corriente inversora y una inflación claramente descendente, no habría riesgo de vuelta del kirchnerismo y, por lo tanto, no se podría argumentar que el riesgo país sube por el riesgo kuka. Si existe el riesgo kuka es porque no es cierto que todo marche de acuerdo al plan. — Roberto Cachanosky (@RCachanosky) October 20, 2026

Acto seguido, subrayó que “el ajuste laboral recae sobre el sector privado”, puesto que “de acuerdo a los datos del Ministerio de Trabajo entre noviembre de 2023 y julio de este año el sector formal privado perdió 303.000 puestos de trabajo”, mientras que “el sector público perdió 99 mil puestos de trabajo”.

“Por cada puesto de trabajo que se perdió en el Estado, se perdieron tres en el sector privado. El ajuste está cayendo claramente sobre el sector privado”, insistió el analista a través de un posteo en redes sociales.

Asimismo, hizo foco en que “el Gobierno argumenta que lo que está creciendo es el empleo informal, y eso lo ve como algo positivo”.

“Pero en rigor los que trabajan en el sector informal, de acuerdo a datos del INDEC, ganan exactamente la mitad de lo que gana alguien en el sector formal”, alertó Cachanosky.

“Pero además los que trabajan en el sector informal no aportan al sistema previsional. Se genera un problema en el sector público porque en última instancia las jubilaciones y pensiones se pagan con los aportes de los que trabajan y las contribuciones patronales. Cuántos menos hay en ese sector menos posibilidad de sostener a los jubilados”, anexó.

En síntesis, el consultor económico puso de relieve que “la idea básicamente es que una política económica positiva crea puestos de trabajo en base a inversiones. Esas inversiones demandan más mano de obra, mejora la productividad, mejora el salario”.

“Acá nos conformamos aparentemente con tener más puestos de trabajo en el sector informal de la economía”, sentenció.