BTS en La Plata: accesos, estacionamiento, entradas y servicios

En la previa de los tres recitales que BTS ofrecerá los días 21, 23 y 24 de octubre en el Estadio Único Tricampeones del Mundo - Diego Armando Maradona de La Plata, se dieron a conocer detalles sobre la organización de los accesos, el estacionamiento, la validación de entradas y los servicios disponibles para el público.

La información también contempla las condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida y las disposiciones sobre los objetos que podrán ingresar al predio.

Accesos al estadio

El ingreso al estadio estará organizado a través de siete puertas, distribuidas según la ubicación de las entradas adquiridas por los espectadores.

La puerta 1, ubicada en 526 y 23, estará destinada a Cabecera Norte; la puerta 2, en avenida 25 y 526, al sector Campo; y la puerta 3, en la misma intersección, a Plateas B.

Por su parte, las puertas 4 y 7, situadas en avenida 32 y 21, permitirán el ingreso al sector Campo; la puerta 5, en esa misma esquina, estará destinada a Cabecera Sur; y la puerta 6, también en avenida 32 y 21, a Plateas A.

En cuanto a los palcos, el acceso a Palcos B se realizará por la puerta 3, en avenida 25 y 526; mientras que el ingreso a Palcos A será por la puerta 6, en avenida 32 y 21. Los espectadores podrán consultar en la aplicación Quentro qué acceso les corresponde según el tipo de palco.

Estacionamiento

Se habilitarán tres sectores de estacionamiento identificados como Los Tilos, Parking B y Parking C.

El ingreso al estacionamiento Los Tilos se realizará por las calles 21 y 522, mientras que para acceder al Parking B se deberá ingresar por calle 26, doblar en 527 y utilizar el portón ubicado en avenida 25 y 527.

Por su parte, el acceso al Parking C será por calle 26, con desvío en 528 e ingreso a través del portón situado sobre esa misma calle.

Además, se dispondrá de un punto de encuentro denominado "Tu traslado a casa" sobre calle 26 entre 528 y 529.

Retiro y validación de entradas

Quienes hayan comprado sus entradas dentro de los diez días previos al espectáculo deberán retirarlas presencialmente en la boletería del estadio, ubicada en bulevar 20 y avenida 32 de 15 a 21 horas.

El trámite deberá realizarlo personalmente el titular de la compra, quien tendrá que presentar su DNI y la tarjeta física utilizada para efectuar el pago. Ambos documentos serán validados antes de entregar las entradas.

En caso de que el titular no pueda asistir, podrá autorizar a un tercero mediante una carta de autorización legalizada por escribano público o con firma certificada por una entidad bancaria.

La autorización deberá presentarse en formato físico original y cumplir con los requisitos legales y datos obligatorios detallados en www.allaccess.com.ar/event/bts.

Objetos prohibidos

No estará permitido ingresar al estadio con cámaras fotográficas profesionales con lentes extraíbles, cámaras de video, banderas, paraguas, palos para selfies, bolsos grandes, sustancias ilegales, armas de fuego, elementos punzantes, pirotecnia, explosivos, líquidos o gases inflamables.

Tampoco podrán introducirse conservadoras, punteros láser, equipos de comunicación tipo handy, camisetas de clubes o países, bebidas alcohólicas o energéticas, alimentos y bebidas, drones, mates, animales, pelotas, instrumentos musicales, computadoras, carteles políticos o religiosos, cascos de moto o bicicleta, vehículos de cualquier tipo, carpas, sillas ni bocinas de aire.

Accesibilidad

Las personas con discapacidad motriz que cuenten con entrada podrán acceder a la platea accesible de manera individual o junto a un acompañante. En todos los casos, cada persona deberá contar con su propia entrada, que podrá corresponder a cualquier sector.

El ingreso se realizará por la puerta 3, ubicada en avenida 25 y 526, donde personal de accesibilidad acompañará a los asistentes desde el acceso hasta su ubicación.

La capacidad del sector es limitada, por lo que se recomienda llegar con anticipación. Además, se solicitará el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Por razones de seguridad, las personas usuarias de sillas de ruedas no podrán ubicarse junto al vallado frontal del escenario.

Objetos permitidos

Los espectadores podrán ingresar con botellas plásticas vacías de hasta 500 mililitros, lightsticks oficiales de BTS con pilas, bolsos y riñoneras, cámaras digitales sin lentes extraíbles, encendedores pequeños, perfumes, maquillaje y medicamentos.

También estarán permitidos los impermeables para lluvia, coches de bebé, productos de higiene personal, repelentes de insectos, largavistas, teléfonos celulares, alcohol en gel, sombreros, gorras y baterías recargables.

En el caso de los bolsos y las riñoneras, se permitirá un máximo de uno por persona, con dimensiones de hasta 30 centímetros de largo, 20 de ancho y 20 de alto.

Servicios

El predio contará con puestos de hidratación y asistencia médica con socorristas distribuidos en distintos sectores del estadio, además de ambulancias ubicadas en puntos estratégicos de sus inmediaciones.

También habrá baños disponibles en sectores exteriores y puntos de hidratación tanto dentro del estadio como en espacios cercanos a los accesos.

Entradas digitales

Para ingresar a los recitales, los asistentes deberán activar sus entradas desde el sitio web de All Access, iniciando sesión en su cuenta, seleccionando la opción "Mis Entradas" y siguiendo los pasos correspondientes a su compra.

Posteriormente, tendrán que descargar la aplicación Quentro en sus teléfonos celulares, ingresar el correo electrónico asociado a las entradas y colocar el código de verificación de cuatro dígitos que recibirán por correo electrónico.

Una vez completado el procedimiento, las entradas estarán disponibles en la aplicación y deberán presentarse directamente desde allí al momento de ingresar al estadio.

El código QR se actualizará cada 15 segundos y no se aceptarán capturas de pantalla ni entradas impresas. Por este motivo, se recomienda contar con suficiente batería en el celular y mantener el brillo de la pantalla alto al momento del acceso.

Cortes de tránsito

Durante las tres jornadas, se implementarán cortes de tránsito desde las 9 hasta la 1 del día siguiente, con una aplicación progresiva de acuerdo con la cantidad de público y las necesidades de circulación.

Los cortes y las medidas de ordenamiento previstos comprenden los siguientes puntos:

32 entre 19 y 25: corte de tránsito.

25 y 526: corte de tránsito y ordenamiento peatonal para el ingreso de espectadores a Campo B y Platea B.

23 y 526: corte de tránsito y ordenamiento peatonal para el ingreso de espectadores a Campo Norte y Cabecera Norte.

33 entre 21 y 25: cortes perimetrales en las intersecciones para restringir la circulación hacia el estadio.

26 entre 32 y 527: corte perimetral de circulación.

20 entre 532 y 527: corte perimetral de circulación.

Asimismo, el operativo contempla interrupciones en las intersecciones de 25 y 32, 25 y 532, 20 y 532, 520 y 25, 32 y 19, 19 y 33, 32 y 27 y 32 y 26, además de la rambla de avenida 19 entre las calles 33 y 32.

En función de la cantidad de público y las condiciones de circulación, también podrían sumarse cortes en 532 y 14, 528 y 19, 19 y 530, 530 y 18 y 18 y 32.