Javier Milei atacó a una periodista española en Madrid: “Gente corta intelectualmente”

Durante su estadía en Madrid, el presidente Javier Milei protagonizó un nuevo y tenso episodio con la prensa al descalificar e insultar a la periodista española Julia Molina, cronista de la cadena radiofónica Cadena SER.

El incidente ocurrió a la salida de un desayuno informativo organizado por el Nueva Economía Fórum en el Real Casino de Madrid, en medio de la gira que el mandatario lleva adelante en territorio español.

Además de papel lamentable de Milei en España, las imágenes de su rostro invitan a hacerse la pregunta: ¿está bien el Presidente? ¿Qué es esa curita en el cuello? ¿Qué le pasa en los ojos? https://t.co/SuTwlrPjQ3 — Lucas Romero (@LucaRomero) October 21, 2026

La pregunta que desencadenó la agresión verbal

La periodista le consultó al jefe de Estado argentino si consideraba que su presencia en Madrid resultaba "incómoda" para las principales fuerzas de la derecha española —el Partido Popular (PP) y Vox—, en plena precampaña electoral y luego de que ningún referente de esos espacios (incluido el líder de Vox, Santiago Abascal) pautara fotografías o apariciones públicas junto a él durante este viaje -apenas realizaron una videollamada-.

En su visita a España, el Presidente Javier Milei mantuvo una reunión con autoridades de VOX, y saludó por videollamada al Diputado y Candidato a Presidente, Santiago Abascal, quien se encuentra de gira por el país por la campaña electoral. https://t.co/BqapyTIeRv — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 21, 2026

Ante el requerimiento de la cronista, Milei reaccionó de forma intempestiva y la atacó de manera directa:

"Eso me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y miserables políticos. Quizás vale para tu caso", lanzó el mandatario argentino antes de retirarse.

Fuerte repercusión en los medios españoles

La respuesta del presidente argentino generó un inmediato repudio en los medios de comunicación locales y en la propia Cadena SER, donde tildaron la actitud de Milei como un ataque injustificado hacia el trabajo periodístico y un agravio a la labor de la profesional que cubría el evento oficial.

No es la primera vez que el mandatario argentino mantiene cruces elevados de tono con la prensa internacional durante sus visitas al exterior, en un marco de crecientes fricciones diplomáticas y políticas con diversos sectores del arco partidario en España.