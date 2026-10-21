La actividad económica cayó 1,7% interanual y se acerca a la recesión

La economía argentina no logra despegar y consolida un escenario de virtual estancamiento. Según los datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró en agosto una caída del 1,7% en la comparación interanual.

En la medición desestacionalizada, el indicador anotó un leve incremento de apenas el 0,1% respecto a julio. El dato estuvo por debajo de las previsiones del mercado y no alcanzó para recuperar el terreno perdido tras el fuerte derrumbe del 2,9% del mes previo. En tanto, la medición de tendencia-ciclo no mostró variaciones respecto al período anterior.

#DatoINDEC La actividad económica cayó 1,7% interanual en agosto de 2026 y subió 0,1% respecto a julio en la medición desestacionalizada https://t.co/92jktJ7NI7 https://t.co/ou5Vbl6tgG — INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 21, 2026

Los sectores que impulsaron la caída y los que crecieron

El comportamiento sectorial de agosto expuso un mapa fuertemente dispar entre los diferentes rubros del entramado productivo:

Las mayores bajas: El sector de la Pesca sufrió la contracción más severa con una caída del -15,7% interanual .Sin embargo, los rubros de mayor impacto negativo en el índice general fueron la Industria manufacturera (-3,2% i.a.) y el Comercio mayorista y minorista (-3,5% i.a.) , los cuales le restaron de manera conjunta 0,9 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

Los sectores en alza: De las cinco actividades que mostraron subas interanuales, se destacó la Explotación de minas y canteras (+11,1% i.a.), impulsada por la energía y la minería. Le siguieron Electricidad, gas y agua (+4,3% i.a.) y Hoteles y restaurantes (+3,1% i.a.). En conjunto, aportaron 0,6 puntos porcentuales al indicador.

#Economía 🏭📉 Freno a la producción: la industria utilizó sólo el 58,5 % de su capacidad La actividad fabril volvió a mostrar señales de debilidad. La utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en apenas 58,5 %, lo que implica que más de cuatro de cada diez máquinas y recursos productivos disponibles permanecieron sin utilizar. El indicador refleja las dificultades que atraviesan distintos sectores en un escenario marcado por el bajo nivel de actividad. 📌 Capacidad ociosa: la industria trabajó al 58,5 % de su potencial productivo, de acuerdo con los últimos datos oficiales. 📌 Sectores con diferencias: el promedio general esconde realidades diversas, con ramas que operaron por encima del nivel agregado y otras con una utilización sensiblemente menor. 📌 Menor producción: el indicador permite medir cuánto del potencial disponible en las fábricas se utiliza efectivamente durante el período analizado. 📌 Señal sobre la actividad: una elevada capacidad ociosa puede reflejar menor demanda, caída de la producción y dificultades para sostener los niveles habituales de funcionamiento. 📊 El dato resulta relevante porque la utilización de la capacidad instalada funciona como un termómetro del nivel de actividad industrial. Cuando las empresas producen muy por debajo de sus posibilidades, también pueden demorarse decisiones vinculadas con nuevas inversiones, incorporación de maquinaria y ampliaciones de plantas. 🤔 Mientras el Gobierno nacional destaca el equilibrio fiscal y la desaceleración inflacionaria dentro de su programa de estabilización, sectores productivos vienen advirtiendo sobre los desafíos que enfrentan la producción y el mercado interno. 👉 https://t.co/6HES8oVs4Q 💬 ¿Qué medidas considerás necesarias para que la industria vuelva a incrementar sus niveles de producción? #Industria #Produccion #Economia #ActividadIndustrial #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 16, 2026

El fantasma de la recesión técnica en el tercer trimestre

El modesto rebote del 0,1% mensual confirmó que la actividad se encuentra paralizada. Tras la contracción de julio y el nulo avance de agosto, las estimaciones privadas advierten que se necesitaría un crecimiento superior al 8% en septiembre para evitar que el tercer trimestre cierre en terreno negativo.

Ante la improbabilidad de un salto de esa magnitud, los analistas dan por casi hecho que los números oficiales terminarán confirmando la entrada en recesión técnica.