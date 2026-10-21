miércoles 21 de octubre de 2026 - Edición Nº4596

Economía | 21 oct 2026

INDEC

La actividad económica cayó 1,7% interanual y se acerca a la recesión

Según el INDEC, el EMAE apenas subió un 0,1% mensual desestacionalizado en agosto y no logró compensar la caída previa. La baja de la industria y el comercio dejaron al tercer trimestre al borde del terreno negativo.

La industria no repunta.
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La economía argentina no logra despegar y consolida un escenario de virtual estancamiento. Según los datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró en agosto una caída del 1,7% en la comparación interanual.

En la medición desestacionalizada, el indicador anotó un leve incremento de apenas el 0,1% respecto a julio. El dato estuvo por debajo de las previsiones del mercado y no alcanzó para recuperar el terreno perdido tras el fuerte derrumbe del 2,9% del mes previo. En tanto, la medición de tendencia-ciclo no mostró variaciones respecto al período anterior.

Los sectores que impulsaron la caída y los que crecieron

El comportamiento sectorial de agosto expuso un mapa fuertemente dispar entre los diferentes rubros del entramado productivo:

  • Las mayores bajas: El sector de la Pesca sufrió la contracción más severa con una caída del -15,7% interanual.Sin embargo, los rubros de mayor impacto negativo en el índice general fueron la Industria manufacturera (-3,2% i.a.) y el Comercio mayorista y minorista (-3,5% i.a.), los cuales le restaron de manera conjunta 0,9 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

  • Los sectores en alza: De las cinco actividades que mostraron subas interanuales, se destacó la Explotación de minas y canteras (+11,1% i.a.), impulsada por la energía y la minería. Le siguieron Electricidad, gas y agua (+4,3% i.a.) y Hoteles y restaurantes (+3,1% i.a.). En conjunto, aportaron 0,6 puntos porcentuales al indicador.

El fantasma de la recesión técnica en el tercer trimestre

El modesto rebote del 0,1% mensual confirmó que la actividad se encuentra paralizada. Tras la contracción de julio y el nulo avance de agosto, las estimaciones privadas advierten que se necesitaría un crecimiento superior al 8% en septiembre para evitar que el tercer trimestre cierre en terreno negativo.

Ante la improbabilidad de un salto de esa magnitud, los analistas dan por casi hecho que los números oficiales terminarán confirmando la entrada en recesión técnica.

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