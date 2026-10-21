Massa con rectores: “El año que viene la mayoría de la sociedad va a dar vuelta la página”

En medio de una profunda preocupación por la crisis que atraviesa el sistema de educación superior, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, mantuvo un encuentro en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) con rectores y rectoras de Universidades Nacionales de todo el país. Durante la reunión, se analizó el impacto del recorte de fondos, el atraso salarial y el incumplimiento de las leyes vigentes por parte del Gobierno nacional.

En ese marco, Massa dejó una fuerte definición política respecto al futuro político del país: “Va a haber un día después, más temprano o más tarde —siempre me refiero al proceso democrático, no a otra cosa—, pero creo que inexorablemente el año que viene la mayoría de la sociedad le va a dar vuelta la página a esto”, afirmó.

🗣️HABLÓ MASSA: "VA A HABER UN DÍA DESPUÉS" "Más temprano o más tarde yo creo que es más temprano, siempre me refiero al proceso democrático, no a otra cosa, pero creo que inexorablemente el año que viene la mayoría de la sociedad le va a dar vuelta la página a esto" "Tienen que estar preparados respecto de cómo recuperamos esos 10.000 docentes y científicos que se fueron, cómo recuperamos el salario del sistema universitario, sino además en cómo recuperamos la centralidad de la universidad en la materia de desarrollo" — Revolución Popular (@RPN_Oficial) October 21, 2026

"Una herramienta de movilidad social ascendente"

Durante el encuentro, el exministro de Economía remarcó el valor estratégico de las casas de altos estudios públicas para el desarrollo social y económico de la Argentina: “La universidad es la casa que le puede dar igualdad de oportunidades a los hijos de un laburante”, sostuvo. Y agregó: “La universidad pública, todos sabemos lo que representa en términos de movilidad social ascendente en la Argentina, y defenderla es una obligación que tenemos todos como sociedad”.

Asimismo, advirtió sobre las graves consecuencias que genera el desfinanciamiento en el sistema científico e industrial del país: “Tenemos que recuperar a esos 10 mil docentes y científicos que se fueron del país”, enfatizó, al tiempo que llamó a “recuperar la centralidad de la Universidad como modelo de desarrollo”.

Alerta por la caída presupuestaria y la fuga de talento

En la reunión se evaluó en detalle el impacto del ajuste implementado desde diciembre de 2023, período en el cual las Universidades Nacionales acumularon una caída presupuestaria real del 41,6%. Además, se remarcó que los salarios del personal docente y no docente sufrieron una pérdida superior al 30% de su poder adquisitivo, lo que provocó una severa afectación en el sistema de becas estudiantiles y la paralización total de obras de infraestructura.

A este panorama se suma la situación judicial en torno a la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795), la cual fue sancionada y ratificada por mayoría agravada en el Congreso de la Nación, pero continúa sin ser aplicada por el Poder Ejecutivo.

Frente a esta inacción, las universidades —a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)— recurrieron a la Justicia y obtuvieron una medida cautelar, ratificada por la Corte Suprema de Justicia, que ordena la actualización inmediata de los salarios y becas. Asimismo, en primera instancia ya se declaró la inconstitucionalidad del decreto con el que el Ejecutivo frenó la aplicación de la ley.

Del encuentro participaron destacadas autoridades del sistema universitario nacional, entre ellas el anfitrión Carlos Greco (UNSAM), Jaime Perczyk (UNAHUR), Pablo Domenichini (UNaB), Mónica Biasone (UNMDP), Anselmo Torres(UNRN), Rubén Soro (UTN), Marcelo Aba (UNICEN), Germán Pinazo (UNGS), Alejandra Zinny (UNQ),Guillermo Tamarit (UNNOBA), Jerónimo Ainchil (UNSADA), Carolina Farías (UNDelta), Walter Panessi (UNLU),Arnaldo Medina (UNAJ) y Pablo Yanibelli (Universidad Nacional de Río Tercero).