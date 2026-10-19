lunes 19 de octubre de 2026 - Edición Nº4594

Política | 19 oct 2026

PERONISMO

Massa visitó a Cristina Kirchner: PASO e interna del PJ, los ejes clave

El líder del Frente Renovador mantuvo un encuentro privado de 40 minutos en el departamento de la expresidenta en Constitución. Analizaron el escenario internacional, las elecciones primarias y las tensiones en el justicialismo.

Imagen de archivo.
TAGS: AXEL KICILLOF, PERONISMO, SERGIO MASSA, PASO, INTERNA, CRISTINA KIRCHNER

En la antesala de un 17 de octubre atravesado por la fragmentación del justicialismo, Sergio Massa visitó a Cristina Fernández de Kirchner en su departamento del barrio porteño de Constitución, ubicado en San José 1111, donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria.

El encuentro, de carácter estrictamente privado, se extendedió por 40 minutos el viernes previo al Día de la Lealtad y trascendió públicamente luego de que se difundieran imágenes del excandidato presidencial retirándose del edificio.

Geopolítica y las PASO: los ejes de la reunión

Según los trascendidos posteriores a la cumbre, la conversación entre ambos referentes del espacio opositor no incluyó negociaciones formales sobre candidaturas para 2027, sino que se concentró en la lectura del mapa político internacional y legislativo:

Un gesto hacia la interna peronista

La reunión se produjo en un contexto de crecientes tensiones entre el kirchnerismo y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que derivaron en actos divididos durante las conmemoraciones del 17 de octubre.

Un día después de la visita, Massa envió un mensaje con clara lectura interna a través de sus redes sociales. El dirigente citó una célebre frase de Juan Domingo Perón —"La unidad es el camino a la victoria"—, en lo que fue interpretado por la dirigencia política como un llamado a aplacar las fricciones y reordenar la estrategia del espacio opositor.

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