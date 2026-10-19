Massa visitó a Cristina Kirchner: PASO e interna del PJ, los ejes clave

En la antesala de un 17 de octubre atravesado por la fragmentación del justicialismo, Sergio Massa visitó a Cristina Fernández de Kirchner en su departamento del barrio porteño de Constitución, ubicado en San José 1111, donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria.

El encuentro, de carácter estrictamente privado, se extendedió por 40 minutos el viernes previo al Día de la Lealtad y trascendió públicamente luego de que se difundieran imágenes del excandidato presidencial retirándose del edificio.

Geopolítica y las PASO: los ejes de la reunión

Según los trascendidos posteriores a la cumbre, la conversación entre ambos referentes del espacio opositor no incluyó negociaciones formales sobre candidaturas para 2027, sino que se concentró en la lectura del mapa político internacional y legislativo:

Escenario internacional: Massa y Cristina Kirchner analizaron los procesos electorales regionales y globales, con foco en los comicios de Brasil y las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

El futuro de las PASO: Evaluaron el panorama en el Congreso ante la iniciativa del Gobierno nacional de suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, una herramienta central para la definición de liderazgos en el peronismo.

Un gesto hacia la interna peronista

#Elecciones2027 🗳️🇦🇷 Aseguran que Kicillof es “el mejor candidato” que hoy necesita enfrentar a Milei La figura de Axel Kicillof vuelve a instalarse en la discusión interna del peronismo de cara a 2027. El director de DC Consultores, @UriosAnibal, destacó al gobernador bonaerense como una de las principales referencias para construir una alternativa frente al presidente Javier Milei y puso el foco en la necesidad de ordenar una propuesta política nacional. 📌 Kicillof 2027: sectores del peronismo vienen impulsando al mandatario bonaerense como posible candidato presidencial para las próximas elecciones. 📌 Disputa con Milei: la discusión gira alrededor de quién puede representar un proyecto político contrapuesto al modelo que lleva adelante el Gobierno nacional. 📌 Unidad opositora: junto con los nombres propios, uno de los principales desafíos planteados dentro del PJ es alcanzar un armado capaz de contener a sus diferentes sectores. 📌 Buenos Aires en el centro: por su peso político y electoral, la Provincia aparece nuevamente como uno de los territorios centrales para la reorganización del peronismo. ✌️ La discusión se profundiza mientras distintos dirigentes comienzan a fijar posiciones sobre el futuro liderazgo del espacio. En los últimos días se multiplicaron las expresiones públicas alrededor de Kicillof, al mismo tiempo que continúan las diferencias internas respecto de la estrategia, las candidaturas y la construcción de alianzas. 🗣️🤔 El debate todavía se encuentra en una etapa temprana y las definiciones electorales están por delante. Sin embargo, las declaraciones muestran que la carrera hacia 2027 empieza a atravesar cada vez con mayor fuerza la agenda del peronismo, con la unidad y la construcción de una propuesta nacional como ejes de la discusión. 👉 https://t.co/qDSVnVO5S7 💬 ¿Cómo debería definir el peronismo su candidatura presidencial de cara a 2027? #AxelKicillof #Peronismo #JavierMilei #Elecciones2027 #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 19, 2026

La reunión se produjo en un contexto de crecientes tensiones entre el kirchnerismo y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que derivaron en actos divididos durante las conmemoraciones del 17 de octubre.

Un día después de la visita, Massa envió un mensaje con clara lectura interna a través de sus redes sociales. El dirigente citó una célebre frase de Juan Domingo Perón —"La unidad es el camino a la victoria"—, en lo que fue interpretado por la dirigencia política como un llamado a aplacar las fricciones y reordenar la estrategia del espacio opositor.