El diputado nacional y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, irrumpió en la escena política este lunes 28 de septiembre de 2026 con definiciones de alto impacto para el futuro del Partido Justicialista. Durante una extensa entrevista en el programa Infobae al Mediodía, el dirigente confirmó las aspiraciones de Cristina Fernández de Kirchner de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y elevó el tono de la disputa partidaria al marcar diferencias explícitas con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

"Cristina tiene la voluntad de ser candidata. Sin Cristina en la boleta, el peronismo pierde competitividad", aseveró el legislador.

"Hay diferencias políticas con Kicillof. Él entiende que Cristina no tiene que ser presidenta del PJ nacional"



Máximo Kirchner dijo que el gobernador de Buenos Aires "puede explicar mejor por qué se movió" y remarcó: "Nosotros seguimos estando en el mismo lugar de siempre". pic.twitter.com/vn5IVchWPz — Corta (@somoscorta) September 28, 2026

Estrategia en la ONU para revertir la inhabilitación judicial

Durante el reportaje, Kirchner explicó que la estrategia del kirchnerismo para posibilitar la postulación de la expresidenta se trasladó al plano internacional. Sus abogados defensores acudieron ante organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de recurrir la condena dictada en la causa Vialidad y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Según detalló el diputado, el recurso ante los tribunales internacionales busca garantizar el derecho de representación política y sostener la competitividad electoral del espacio frente a lo que consideran una proscripción judicial.

#Elecciones2027 🗳️🔥 “Tiene la voluntad de ser candidata”: Máximo Kirchner postuló a Cristina para 2027



El diputado nacional y referente de La Cámpora Máximo Kirchner aseguró que Cristina Fernández de Kirchner tiene intenciones de competir en las elecciones presidenciales de… pic.twitter.com/FoBM5Cphne — ANDigital (@ANDigitalOK) September 28, 2026

Tensión en la interna del PJ y críticas a Kicillof

Máximo Kirchner ratificó sus críticas hacia sectores del peronismo por lo que definió como un "boicot" interno contra la figura de la exmandataria. En ese marco, endureció su postura respecto a la conducción del Partido Justicialista nacional y el armado político de Axel Kicillof: