Qué le pasó a Javier Milei: apareció con un gran apósito en el cuello

Durante su viaje oficial en Madrid, Javier Milei encabezó este miércoles la agenda institucional luciendo un llamativo y abultado apósito de color beige en el lado izquierdo de su cuello. La imagen del mandatario argentino no pasó desapercibida, se viralizó de inmediato en las redes sociales y despertó una ola de interrogantes sobre su estado de salud.

La marca en el cuello resultó claramente visible durante su exposición en el Nueva Economía Fórum, llevado a cabo en el Real Casino de Madrid. Sin embargo, en las imágenes oficiales tomadas horas más tarde durante su encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el vendaje ya no resultaba visible o se lo habían retirado.

#Polémica 🇪🇸⚡ Milei atacó a una periodista española en Madrid: “Gente corta intelectualmente” Durante su estadía en Madrid, el presidente Javier Milei protagonizó un nuevo cruce con la prensa al descalificar a una periodista española durante una conferencia. El mandatario reaccionó ante una pregunta y cuestionó la capacidad intelectual de la comunicadora. 📌 El episodio se produjo durante la visita oficial de Milei a España, donde desarrolla una agenda política y empresarial. 📌 Ante la consulta de la periodista, el Presidente respondió con críticas y utilizó la expresiones “gente corta intelectualmente” y “miserable político”. 📌 El intercambio generó un momento de tensión durante la actividad desarrollada en Madrid. 📌 El episodio se suma a otros enfrentamientos públicos que Milei mantuvo con periodistas y medios de comunicación durante su gestión. ✈️ La situación ocurrió en el marco de una gira en la que el mandatario también expuso ante empresarios e inversores y defendió los resultados de su programa económico. Allí prometió para la Argentina un proceso de crecimiento “como nunca se ha visto” en la historia del país. 🤔 El nuevo enfrentamiento con una periodista volvió a poner bajo discusión el vínculo del Presidente con la prensa. Milei ha recurrido en reiteradas oportunidades a fuertes descalificaciones para responder a comunicadores a los que acusa de realizar críticas u “operetas” contra su Gobierno. 👉 https://t.co/OuaKokuDwn 💬 ¿Qué te pareció la respuesta de Milei a la periodista durante su visita a Madrid? #JavierMilei #Periodismo #Madrid #España #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 21, 2026

Las explicaciones cruzadas sobre la salud del Presidente

Ante el revuelo generado, desde la comitiva oficial y fuentes gubernamentales surgieron dos versiones distintas respecto al origen de la lesión:

Golpe al salir de la bañadera: Fuentes oficiales deslizaron que el Presidente sufrió un accidente doméstico menor al golpearse a la altura del cuello cuando salía de la bañadera, lo que le provocó un hematoma. Aclararon que se encuentra en buenas condiciones de salud.

Corte al afeitarse e irritación: En paralelo, otros integrantes de la comitiva transmitieron que se trató de un pequeño corte que se produjo mientras se afeitaba. Según esta postura, el equipo médico decidió colocarle el parche beige para proteger la zona de la irritación y evitar el molesto roce con el cuello rígido de la camisa y la corbata durante su cargada agenda.

Tensión con la prensa española en Madrid

Las suspicacias en torno al apósito se dieron en una jornada atravesada por la tensión mediática. En el marco de sus actividades en España, Milei protagonizó un cruce con la periodista Julia Molina, cronista de la Cadena SER.

Luego de que la cronista le formulara una pregunta sobre su agenda política y la relación del Gobierno argentino con el Partido Popular (PP) y Vox, el Jefe de Estado agredió verbalmente a la periodista calificando a quienes realizan ese tipo de planteos como "gente corta intelectualmente".