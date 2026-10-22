El Papa no necesitará ningún tratamiento adicional y Argentina se prepara para recibirlo

El último parte médico del Papa León XIV arrojó resultados alentadores de cara a la visita a la Argentina, en el marco de una gira sudamericana que justamente se puso en duda a partir de la operación a la que tuvo que someterse el líder de la Iglesia Católica mundial el pasado 13 de octubre.

El comunicado difundido este miércoles por la noche por el doctor Luigi Carbone, director de la Dirección de Sanidad e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, y el profesor Stefano Margaritora, cirujano que operó al Papa León XIV en el Policlínico Gemelli, detallaron los exámenes histológicos y los estudios de biología molecular realizados sobre el material extraído durante la intervención quirúrgica al Santo Padre.

“Los resultados han confirmado que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar y que la enfermedad estaba localizada. Una evaluación oncológica posterior ha confirmado que no es necesario ningún tratamiento adicional”, puntualiza el documento médico.

Cabe consignar que este miércoles el Obispo de Roma dirigió la Audiencia General en la plaza de San Pedro y continuó con su ciclo de catequesis dedicados a reflexionar sobre los documentos del Concilio Vaticano II.