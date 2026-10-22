Tenía pedido de captura por un homicidio, fue a merodear al recital de BTS en La Plata y marchó preso

Un operativo policial desplegado en Ringuelet, en el marco del recital de BTS que se desarrollaba este miércoles en el Estadio Diego Armando Maradona de La Plata, terminó con la detención de un hombre que tenía un pedido de captura activo en una causa por homicidio calificado, informaron fuentes policiales.

El procedimiento se llevó a cabo en la zona de 17 y 32, donde efectivos de la Comisaría 11ª de Ringuelet acudieron tras recibir un aviso sobre cinco hombres que presuntamente ocasionaban disturbios, molestaban a los transeúntes y les pedían dinero a quienes circulaban por el lugar.

Al llegar, los uniformados constataron la presencia del grupo en la vía pública y solicitaron apoyo de personal motorizado para identificarlos. Durante el control, los policías comprobaron que uno de los hombres, de 36 años, registraba un pedido de captura activo solicitado en el marco de una investigación penal iniciada en 2018.

El requerimiento estaba vinculado con una causa por homicidio calificado por la premeditación de dos o más personas y agravado por el uso de arma de fuego. Tras verificar la vigencia de la medida, los efectivos procedieron a detenerlo.

La investigación original se encuentra asociada a una intervención de la fiscalía que había requerido su captura. Posteriormente, el representante del Ministerio Público Fiscal dispuso que el detenido quedara a disposición de la Justicia y solicitó el traslado junto con las actuaciones de rigor.

En el mismo procedimiento, los efectivos detectaron que otro de los identificados, de 38 años, registraba un comparendo compulsivo activo en una causa por lesiones leves calificadas.

El requerimiento había sido emitido por un juzgado correccional en septiembre de 2026. Sin embargo, tras la consulta judicial correspondiente, se dispuso su libertad.

Los otros tres hombres, de 27, 32 y 42 años, fueron aprehendidos inicialmente y puestos a disposición de la fiscalía de turno para determinar su situación procesal.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 8 de La Plata avaló el procedimiento y ordenó la libertad de los tres aprehendidos, en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal bonaerense, debido a que no se había logrado identificar a una persona damnificada por los hechos que motivaron la intervención policial.

El hombre sobre quien pesaba la captura por homicidio, en cambio, quedó detenido a disposición de la Justicia.

Las actuaciones quedaron en manos de las autoridades judiciales correspondientes, mientras que el procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 11ª de Ringuelet, con apoyo de efectivos motorizados.