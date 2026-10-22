Karina, Santilli y Bullrich se sacaron la foto en el nuevo ferry 100 % eléctrico de Buquebus

Buena parte de la primera plana del oficialismo participó este miércoles de la presentación oficial del “China Zorrilla”, el primer buque 100 % eléctrico de la flota de Buquebus, en la terminal de Puerto Madero.

Hasta allí se llegó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al presidente y dueño de Buquebus, Juan Carlos López Mena; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el ministro de Defensa, Carlos Presti; la legisladora porteña Pilar Ramírez y ministros del Gabinete nacional.

“El río que nos separa no es una frontera, es un puente”, ponderó Bullrich, al tiempo que hizo foco en ese “puente de inversión, trabajo y esfuerzo argentino y uruguayo, como China Zorrilla y como Juan Carlos López Mena, gente de los dos lados del río”.

“Bienvenido el China Zorrilla de Buquebus. El primer barco 100 % eléctrico que une nuestros países”, completó la exministra de Seguridad de la Nación a través de un posteo en redes sociales.

El río que nos separa no es una frontera, es un puente. Un puente de inversión, trabajo y esfuerzo argentino y uruguayo, como China Zorrilla y como Juan Carlos López Mena, gente de los dos lados del río. ¡Bienvenido el China Zorrilla de Buquebus! El primer barco 100% eléctrico que une nuestros países. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 22, 2026

La embarcación, que conectará la Ciudad de Buenos Aires con Colonia del Sacramento, tiene capacidad para transportar hasta 2.100 pasajeros y 225 vehículos, con aproximadamente 130 metros de largo y 32 metros de ancho. Por sus dimensiones y características, se convierte en el ferry 100 % eléctrico más grande del mundo.

El proyecto, desarrollado por Buquebus junto a Incat Tasmania, incorpora tecnología de propulsión eléctrica e infraestructura de carga de alta potencia en las terminales de Buenos Aires y Colonia del Sacramento, con el objetivo de promover un transporte marítimo más eficiente y sustentable.

El acto contó también con la presencia de la vicepresidenta de Uruguay, Carolina Cosse; ministros del Gabinete uruguayo y el embajador de ese país en la Argentina.