Política | 22 oct 2026
Puerto Madero
Karina, Santilli y Bullrich se sacaron la foto en el nuevo ferry 100 % eléctrico de Buquebus
“El río que nos separa no es una frontera, es un puente”, afirmó la jefa del bloque libertario en el Senado de la Nación. La embarcación, que conectará la Ciudad de Buenos Aires con Colonia del Sacramento, tiene capacidad para transportar hasta 2.100 pasajeros.
Buena parte de la primera plana del oficialismo participó este miércoles de la presentación oficial del “China Zorrilla”, el primer buque 100 % eléctrico de la flota de Buquebus, en la terminal de Puerto Madero.
Hasta allí se llegó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al presidente y dueño de Buquebus, Juan Carlos López Mena; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el ministro de Defensa, Carlos Presti; la legisladora porteña Pilar Ramírez y ministros del Gabinete nacional.
“El río que nos separa no es una frontera, es un puente”, ponderó Bullrich, al tiempo que hizo foco en ese “puente de inversión, trabajo y esfuerzo argentino y uruguayo, como China Zorrilla y como Juan Carlos López Mena, gente de los dos lados del río”.
“Bienvenido el China Zorrilla de Buquebus. El primer barco 100 % eléctrico que une nuestros países”, completó la exministra de Seguridad de la Nación a través de un posteo en redes sociales.
El río que nos separa no es una frontera, es un puente. Un puente de inversión, trabajo y esfuerzo argentino y uruguayo, como China Zorrilla y como Juan Carlos López Mena, gente de los dos lados del río. ¡Bienvenido el China Zorrilla de Buquebus! El primer barco 100% eléctrico que une nuestros países.— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 22, 2026
La embarcación, que conectará la Ciudad de Buenos Aires con Colonia del Sacramento, tiene capacidad para transportar hasta 2.100 pasajeros y 225 vehículos, con aproximadamente 130 metros de largo y 32 metros de ancho. Por sus dimensiones y características, se convierte en el ferry 100 % eléctrico más grande del mundo.
El proyecto, desarrollado por Buquebus junto a Incat Tasmania, incorpora tecnología de propulsión eléctrica e infraestructura de carga de alta potencia en las terminales de Buenos Aires y Colonia del Sacramento, con el objetivo de promover un transporte marítimo más eficiente y sustentable.
El acto contó también con la presencia de la vicepresidenta de Uruguay, Carolina Cosse; ministros del Gabinete uruguayo y el embajador de ese país en la Argentina.