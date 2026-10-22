Encuesta del CELAG marca “empate técnico” entre Javier Milei y Axel Kicillof

El consultor español Alfredo Serrano Mancilla habló de “empate técnico” en un eventual enfrentamiento electoral entre el presidente Javier Milei y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, al presentar los resultados de una encuesta nacional del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).

“A Milei le sacaron la ficha”, dijo el analista en torno al creciente cuestionamiento por la situación económica, las denuncias de corrupción y el incumplimiento de algunas de las principales promesas políticas del líder libertario

Uno de los datos destacados fue la percepción social “generalizada” sobre la corrupción en la administración de La Libertad Avanza, “No hay ni el 10 % que crea que es un gobierno sin corrupción”, expuso en declaraciones a Radio 10.

🇦🇷 La mayoría de las y los argentinos cree que en el Gobierno de Milei hay corrupción. https://t.co/9xAq4dsm7k — CELAG DATA (@CELAGeopolitica) October 22, 2026

En igual tono, sostuvo que Milei perdió credibilidad en relación con su discurso contra la denominada casta política. De acuerdo con la encuesta, solamente el 35 % considera que el Presidente no forma parte de ella, mientras que aproximadamente dos tercios de la población lo identifican con ese sector.

Para el analista, el problema central del oficialismo es que la exposición permanente del Presidente y de su gestión hizo que una parte importante de la sociedad comenzara a contrastar sus promesas con los resultados concretos.

Crisis de ingresos

La situación económica apareció como otro de los principales indicadores de desgaste. Según los datos expuestos por el titular de CELAG, el 89 % de los consultados afirmó que no llega a fin de mes o que lo hace con muchísimo esfuerzo. En contraste, apenas un 10 % manifestó que alcanza el final del mes con holgura.

Además, Serrano Mancilla señaló que el 60 % de los encuestados considera que la situación económica viene evolucionando mal y no tiene expectativas de que mejore bajo la administración de Milei.

“Hay casi prácticamente el 90 % de la sociedad argentina, 89, que o no llega a fin de mes o llega justísimo, con muchísimo esfuerzo”, graficó, pese al relato en contrario del Jefe de Estado.

El consultor también advirtió sobre un fenómeno que considera especialmente preocupante: la resignación de quienes reconocen que su situación no es buena, pero se acostumbraron a vivir de esa manera.

A su juicio, ese sentimiento puede convertirse en un factor determinante en las elecciones de 2027, porque podría traducirse en desmovilización y abstención electoral.

El núcleo electoral de Milei

Pese al deterioro de distintos indicadores, Serrano Mancilla advirtió que el oficialismo mantiene una base electoral significativa y organizada.

“Milei va a obtener más o menos entre el 35 y el 40 %”, estimó, al aclarar que, a un año de las elecciones presidenciales, resulta poco riguroso pretender anticipar un porcentaje exacto.

Para el analista, el principal error de la oposición sería subestimar la fortaleza de ese núcleo electoral o suponer que el desgaste gubernamental se traducirá automáticamente en una derrota del oficialismo.

En ese sentido, describió dos grandes espacios políticos: un bloque identificado con Milei y otro campo nacional y popular que reúne a sectores peronistas y a otros votantes opositores.

Sin embargo, advirtió que este último espacio todavía debe resolver cómo se presentará electoralmente.

“La espera tiene un límite”, alertó sobre los votantes que aguardan una propuesta opositora clara. Según explicó, la falta de definiciones puede provocar que parte de ese electorado termine alejándose de las urnas.

La necesidad de ampliar al peronismo

Uno de los ejes centrales de la entrevista de Gustavo Sylvestre fue la composición del electorado que rechaza a Milei. Serrano Mancilla sostuvo que entre el 60 % y el 65 % de la sociedad no tiene una valoración favorable del Presidente, aunque aclaró que ese universo no constituye un bloque político homogéneo.

El peronismo representa una parte fundamental de ese espacio, pero no alcanza por sí solo para construir una mayoría electoral, según su interpretación de los datos.

“El sector peronista es la principal identidad política al interior del antimileísmo, pero no es suficiente para ganar una elección”, esbozó.

El consultor mencionó también a sectores de izquierda, votantes radicales distanciados del oficialismo y ciudadanos que rechazan al Gobierno por motivos económicos o por sus posiciones políticas, sin identificarse necesariamente con el peronismo.

Por eso, planteó que la oposición debe encontrar puntos de coincidencia entre esos sectores en lugar de profundizar sus diferencias internas.

Seguimos con resultados de la última encuesta @CELAGeopolitica para Argentina (presencial, 2000 casos y en todo el país). Otro consenso: la ciudadanía rechaza a Trump. Su imagen negativa es abrumadora. El antitrumpismo se constituye en otro punto de encuentro de la sociedad que no tiene imagen positiva de Milei. (Estos datos están en la línea de lo publicado por Latinobarómetro 2026) — Alfredo Serrano Manc (@alfreserramanci) October 22, 2026

Entre los temas que, según la encuesta, pueden funcionar como puntos de encuentro mencionó el rechazo a Donald Trump, la valoración negativa del Poder Judicial y el cuestionamiento al Fondo Monetario Internacional.

Kicillof y Cristina

Al analizar las posibles candidaturas para 2027, Serrano Mancilla señaló que Axel Kicillof es quien presenta la imagen positiva más alta y la mayor intención de voto dentro del espacio opositor, según el relevamiento.

El consultor indicó que, entre quienes tienen una imagen negativa de Milei, Kicillof aparece como la opción preferida por una parte mayoritaria de ese electorado.

También se refirió a Cristina Fernández de Kirchner, cuya imagen positiva, según el promedio de encuestas que mencionó, se ubica entre el 36 y el 37 por ciento. No obstante, aclaró que la situación judicial de la expresidenta influye en la manera en que los encuestados evalúan eventuales escenarios electorales.

En ese marco, el analista sostuvo que no es conveniente confundir la valoración de una figura política con la disposición efectiva de los votantes a elegirla en una elección presidencial.

Sobre la relación entre Kicillof y Cristina Kirchner, destacó un dato que consideró relevante para el debate interno de la oposición: la coincidencia entre quienes tienen una imagen positiva o negativa de ambos dirigentes alcanza, según sus cálculos, el 93 por ciento.

Para Serrano Mancilla, ese resultado indica que las discusiones entre las dirigencias no siempre reflejan las percepciones del electorado.

Empate técnico

Al referirse a una eventual segunda vuelta presidencial en 2027, el consultor planteó que Kicillof podría ubicarse levemente por encima de Milei, aunque pidió evitar conclusiones apresuradas.

“Si soy serio, si soy riguroso, es un empate técnico”, afirmó al describir el escenario que surge de la simulación electoral presentada durante la entrevista.

🇦🇷 ENCUESTA ARGENTINA 🔥 Se viene la última encuesta presencial en Argentina: 2.000 casos y para todo el país. ¿Cómo está el país a un año de las presidenciales del 2027? 🙂‍↔️😮 https://t.co/vp1rU3NfqG — CELAG DATA (@CELAGeopolitica) October 21, 2026

Serrano Mancilla comparó esa situación con otras disputas electorales latinoamericanas marcadas por la polarización y la competencia entre bloques de fuerzas similares.

En ese contexto, advirtió que “una oposición fragmentada podría favorecer al oficialismo”, que, según su análisis, cuenta con una estructura más ordenada y una candidatura definida.

Por eso, insistió en que la construcción de una alternativa competitiva requiere acuerdos concretos, una “estrategia electoral clara y capacidad para convocar a votantes que no se identifican exclusivamente con el peronismo”.

