Marcela Pagano rechazó la Ley de Propiedad Privada: “Esconden corralitos”

La diputada nacional de Coherencia, Marcela Pagano, rechazó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa del oficialismo que disparó una dura reacción de todo el arco opositor en la Cámara baja.

“No confío en esta ley”, puntualizó la parlamentaria en diálogo con ANDigital, al tiempo que justificó su voto en contra del proyecto que obtuvo una ajustada media sanción en general (124 a 119).

En ese sentido, recordó que el derecho a la propiedad ya se encuentra consagrado en la Constitución Nacional de 1853. En igual tono, advirtió que “el proyecto rompe el equilibrio legal”.

La postura de Pagano causó revuelo en el recinto y para avivar aún más el fuego de la polémica, la legisladora se exhibió portando un reloi de arena para alertar sobre el contenido oculto en las normativas económicas del oficialismo.

“No pongan a correr el reloj, esconden corralitos en los artículos y esta vez tampoco el pueblo se los va a perdonar”, arremetió.

Si el Gobierno admite que el DNU 70 estaba mal en tierras, está mal en prepagas, alquileres, tarjetas, farmacias y góndolas. No se arregla devolviendo un artículo a cambio de desalojos. Se arregla derogando el DNU 70 entero. Por eso voté en contra. Y por eso presenté siete proyectos para hacerlo. — Marcela Pagano (@Marcelampagano) October 21, 2026

Por último, indicó que “inviolable es la palabra que utilizaron para titular este proyecto de ley que ya está garantizado en la Constitución Nacional escrito en 1853, pero la Constitución eligió el equilibrio, no inclinarse para un solo lado. Con esta iniciativa, de manera pendular, inclinan la balanza para un solo lado”.