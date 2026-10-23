Ladero de Caputo dijo que el Riesgo País está “equivocado” y que Milei “gana caminando”

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, opinó que el Riesgo País -que superó los 700 puntos esta semana- está “desacoplado” de la realidad argentina y se mostró muy confiado de la reelección de Javier Milei.

Al expones este jueves en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en el marco de la Cumbre Aseguradora Argentina “Más seguros, más futuro”, el funcionario puso de relieve que “Argentina representa una gran oportunidad tanto en la economía real como en los activos financieros, teniendo en cuenta el contexto internacional tan adverso en términos de tasas de interés y precios de los commodities”.

En cuanto al Riesgo País, advirtió que está “equivocado”, ya que no representa la capacidad de pago de Argentina. Dijo que la reciente suba “está 100 % correlacionada con la crisis internacional”.

“Hay un contexto internacional adverso que tiene que ver con una combinación de problemas de sostenibilidad de la deuda en el mundo desarrollado, combinado con el shock de oferta de precios de los commodities, la guerra de Medio Oriente y la disparada del precio del petróleo”, argumentó Furiase.

Sin embargo, señaló que “el efecto adverso en Argentina en el Riesgo País y en los bonos en dólares no se condice con la estabilidad cambiaria y en las tasas de interés”.

Por este motivo, aseveró que “esta vez es diferente; Argentina tiene ordenados sus fundamentos económicos, tanto en términos de flujo como de stock, tiene buffers para el año que viene, implementó reformas estructurales y también hay estabilidad política en la que tenemos a un Presidente en sintonía directa con el ministro de Economía para defender el equilibrio macroeconómico”.

Asimismo, el secretario destacó que “el año que viene va a ser el cuarto año con superávit financiero” y que el Gobierno logró reducir el gasto público en 5 puntos del PBI y 30 % en términos reales.

“Este ajuste fue inteligente porque se dio en un contexto de crecimiento económico y cuidando el bolsillo de los más vulnerables; la AUH y la tarjeta alimentaria más que se duplicaron en términos de la Canasta Básica Alimentaria”, enumeró Furiase.

El secretario también hizo hincapié en que “esta consistencia fiscal se hizo bajando más de 3 puntos del Producto en impuestos. Tenemos al orden fiscal como estabilidad macro que nos va a dar municiones para que el año que viene no haya volatilidad cambiaria, ni de tasas de interés, como sí está apreciando el mercado”.

En igual tesitura, indicó que Argentina está preparada para afrontar shocks externos debido a que posee superávit fiscal y en la balanza comercial energética. En esta línea, afirmó que “Argentina tiene su programa financiero completamente cerrado, sin depender del acceso a los mercados internacionales”. También planteó que la suba en el precio del petróleo y de los alimentos es justamente donde Argentina tiene ventajas comparativas y donde este modelo de desregulación, apertura comercial inteligente, baja de impuestos y estabilidad macroeconómica le da todos los incentivos para aumentar las exportaciones”.

Finalmente, Furiase sostuvo que “no hay ningún indicador objetivo que hable de atraso cambiario; todo lo contrario”.

“Tenemos superávit comercial récord, exportaciones en cantidades a niveles récord y un Banco Central comprando dólares a niveles récord. Tenemos una munición para el año que viene que supera los USD 120.000 millones. Olvídense de la inestabilidad para el año que viene; el momento para invertir es ahora. Para nosotros, más temprano que tarde el mercado va a descontar que Javier gana caminando el año que viene. Y eso se va a reflejar en los precios de los bonos”, remató.

