Fito Páez le agradeció a Charly García “por ser la música”

El músico Fito Páez le dedicó sentidas palabras a su colega Charly García, en el día de su cumpleaños número 75.

“Feliz cumpleaños a una de las personas que más amo en este mundo. Sin él, no sé si hubiera descubierto todos los mundos que descubrí; sin él, no sé si hubiera soportado momentos insoportables; sin él, no hubiera entendido tan temprano algunas cosas que después fueron esenciales para vivir”, expresó el rosarino.

A través de un posteo en redes sociales acompañado por imágenes de ambos en distintas etapas de sus carreras, exclamó: “Gracias Charly por ser la música, ese lenguaje desconocido para tantos hoy en día”.

“Gracias por tantas risas y complicidades todos estos años. Cuando escucho tu música, canto tus letras, toco tus canciones o simplemente estudio tus maneras, mi espíritu se inflama de libertad y alegría… incluso en tus momentos más darkis”, acotó.

Luego puso de relieve que “cuando alguien llega tan al hueso del asunto es imposible no sentirse afectado por el nivel de verdad que le imprimís a todo”.

“Artista necesario y obligado. Te guste, no te guste… no importa…a él no le importa. Ese es el magma de su ser. Simplemente dejar que todo suceda y prepararse para que todo siga sucediendo. Sin etiquetas, como sea”, sumó.

En igual tono, confesó: “Sigo aprendiendo de vos. Gracias por ser la prueba viviente de que si querés construir y amar, se puede”.

“Gracias por no tener miedo. Gracias por haberte animado. Gracias por mostrármelo todo. El bien y el mal. Gracias por haberme permitido estar a tu lado. El sí y la risa sardónica frente a los idiotas de siempre”, prosiguió Fito Páez.

“Habrás cometido pecados mortales también, ¿quién no? El que esté libre de culpas que arroje la primera piedra ¡Te amo García Moreno de mi vida! ¡Felices 75!”, remató.