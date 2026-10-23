Axel Kicillof cruzó a Milei: “Su gobierno está agotado y no admite matices”

Durante su participación en el Congreso Productivo de la Ciudad, organizado por el Movimiento Derecho al Futuro CABA en el Teatro Astros, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó duras críticas hacia el rumbo socioeconómico del Poder Ejecutivo Nacional y remarcó la necesidad de encarar un cambio de modelo productivo.

“El gobierno de Javier Milei está agotado y no admite matices ni sustitutos: no alcanza con cambiar a quienes conducen este programa, necesitamos transformar de raíz el rumbo económico de nuestro país”, aseveró el mandatario provincial en el encuentro donde estuvo acompañado por su ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa.

En su análisis de la coyuntura, Kicillof sostuvo que la Argentina atraviesa una “verdadera catástrofe” caracterizada por la caída de los salarios, la pérdida de empleos y el aumento de la precarización. Sin embargo, advirtió que el principal riesgo radica en el modelo estructural de país que impulsa la Casa Rosada: “Nos quieren llevar a una Argentina primarizada, dependiente y con menos industria, en la que unos pocos se benefician mientras la mayoría queda afuera”, enfatizó.

La mirada metropolitana e integración con CABA

En otro tramo de su discurso, el gobernador bonaerense hizo hincapié en la interdependencia económica entre la Capital Federal y el resto del territorio nacional, rechazando la idea de una administración porteña aislada.

“No hay forma de pensar un proyecto de desarrollo para la Ciudad de Buenos Aires sin una política nacional que acompañe la producción, el trabajo y el bienestar de nuestro pueblo. La Ciudad es la capital de todos los argentinos y debe pensarse como parte de un país federal, no como si estuviera aislada del resto de las provincias”, indicó Kicillof.

Por su parte, el ministro Augusto Costa detalló los objetivos de las jornadas, que reunieron a referentes sindicales,cooperativistas, mutuales, investigadores y representantes del ámbito universitario:

“Este Congreso tiene como fin hacer un diagnóstico de la situación de la producción y el trabajo en la Ciudad y debatir propuestas que permitan mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Es parte de un espacio de construcción colectiva que ubica a la capital en el centro de un proyecto federal que recupere el futuro y la soberanía argentina”, remarcó el funcionario.

Ejes del debate productivo y planificación urbana

Durante los dos días del evento, las mesas de discusión abordaron distintas temáticas vinculadas al desarrollo integral de la región metropolitana:

Empleo y tecnología: Calidad del trabajo, formación profesional, ciencia, innovación e inteligencia artificial.

Economía social y Pymes: Cooperativismo, economía circular, crédito productivo y el rol estratégico de la banca pública.

Infraestructura y servicios: Política tributaria, planificación urbana, acceso a la vivienda, transporte, salud y educación.

Para finalizar, Kicillof destacó que la Ciudad cuenta con capacidades instaladas en materia de industria, comercio,universidades y turismo, pero advirtió que "para aprovecharlas hace falta planificar y dar respuestas a los problemas cotidianos de quienes viven y trabajan allí". Y concluyó: “Tenemos que construir una alternativa para la ciudad, para cada una de las provincias y para toda la Argentina”.