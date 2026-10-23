Kicillof, Massa, Máximo y gobernadores: nueva cumbre peronista en respaldo a las PASO

El gobernador bonaerense y referente del Movimiento Derecho al Futuro, Axel Kicillof; el diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner y el excandidato presidencial y titular del Frente Renovador, Sergio Massa, se reunieron este jueves por la noche en la Casa de la provincia de La Pampa junto a los presidentes de los bloques peronistas de la Cámara de Diputados y del Senado, Germán Martínez y José Mayans, respectivamente, con un grupo de gobernadores del PJ. El objetivo fue cerrar filas en defensa de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) e intentar ordenar la interna partidaria.

Este encuentro, del que también fue parte el auditor general de la Nación y referente del PJ porteño, Juan Manuel Olmos, fue una continuidad del que tuvo lugar hace poco más de un mesen el Hotel Emperador y los gobernadores presentes fueron los mismos que en aquella oportunidad: Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y el senador Gerardo Zamora (exgobernador de Santiago del Estero).

“Analizamos juntos con mucha preocupación la situación económica, social, productiva y laboral de la Argentina. Hablamos de las y los argentinos que pierden su trabajo o tienen miedo de perderlo. A muchísimas familias argentinas les cuesta llegar a fin de mes. Es gravísima la situación de las familias sobreendeudadas”, dijo una alta fuente citada por Noticias Argentinas.

También dio cuenta que “evaluamos la situación de las personas con discapacidad y de su financiamiento, a partir de lo aprobado en Diputados. Analizamos el financiamiento de las universidades, con un gobierno que incumple una ley del Congreso. Planteamos la situación dramática de las provincias argentinas, de su financiamiento y de la industria y las Economías Regionales”.

“Hoy estamos en pleno impacto de El Niño y las provincias y los municipios están sin ningún acompañamiento del Gobierno de Milei. Mientras tanto tenemos al Gobierno rifando nuestra soberanía y nuestros recursos naturales”, sumó el portavoz.

Además de hacer foco en el Presupuesto 2027 y las prioridades desatendidas por la Casa Rosada, los presentes coincidieron en la necesidad de “sostener las PASO como herramienta siendo conscientes que cualquier intento de eliminación o suspensión puede transformarse en una trampa para la sociedad”.

“Ratificamos la vocación de unidad del peronismo y del campo popular. Estamos convencidos de que hay que seguir convocando y ampliando para construir la alternativa política que necesita nuestro país y nuestro pueblo”, cerró el vocero.

Así las cosas, en otra semana surcada por críticas internas, la cumbre no solo rearmó la mesa del peronismo para hacer frente a las políticas de ajuste del Gobierno nacional y fijar postura sobre el Presupuesto, sino que envió un claro mensaje hacia el seno del PJ: la defensa de las PASO y la búsqueda de unidad.