Mayra Mendoza cruzó a Kicillof por apelar el freno al aumento de luz

La interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo este jueves en redes sociales. La diputada provincial Mayra Mendoza lanzó un fuerte gesto de cuestionamiento hacia la gestión del gobernador Axel Kicillof, luego de que la administración provincial apelara un fallo judicial que mantenía suspendidos los incrementos en las tarifas del servicio eléctrico.

La controversia estalló tras conocerse que la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata dejó sin efecto la medida cautelar que frenaba los aumentos a las empresas distribuidoras (EDELAP, EDES, EDEA y EDEN). La resolución judicial se tomó a partir de un recurso presentado por la propia Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires, lo que reabrió la puerta para aplicar los incrementos a casi un millón y medio de usuarios.

Esto es real? — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) October 22, 2026

“¿Esto es real?”: la publicación que encendió la interna

El detonante del reclamo de la dirigencia cercana al kirchnerismo fue la difusión de la maniobra judicial impulsada desde la gobernación. Mendoza se hizo eco de una publicación en la red social X del periodista Pablo Lapuente Escobar y la citó con una escueta pero incisiva pregunta: “¿Esto es real?”.

En el posteo compartido por la legisladora se criticaba con dureza la postura de la administración provincial:

“Por si no se enteraron, el Gobierno de Kicillof apeló este miércoles una cautelar de la Defensoría del Pueblo que había suspendido los tarifazos en la provincia... la administración bonaerense se alineó tanto con los argumentos de las grandes distribuidoras eléctricas como con las políticas de ajuste nacional”, expresaba el mensaje citado por la diputada.

El origen de la disputa tarifaria

El conflicto judicial comenzó a mediados de septiembre, cuando el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca hizo lugar a una presentación cautelar de la Defensoría del Pueblo bonaerense, conducida por Guido Lorenzino. En aquel fallo inicial, la Justicia había ordenado retrotraer las tarifas y aplicar saldos a favor de los usuarios por entender que las distribuidoras no habían cumplido con la obligación legal de informar y debatir previamente con la sociedad.

Sin embargo, ante el pedido de la administración de Kicillof para revocar la suspensión, el tribunal de alzada marplatense falló a favor del planteo estatal, habilitando nuevamente los incrementos y dejando al descubierto una marcada grieta dentro del oficialismo provincial.