Mayra Mendoza cruzó a Kicillof y recalentó la interna: “No hay nada peor que ser desleal”

La interna del peronismo bonaerense sumó un capítulo de máxima tensión. La diputada provincial y referente de La Cámpora, Mayra Mendoza, lanzó duras críticas contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quien acusó de dividir el espacio y de actuar con "discrecionalidad" en el reparto de recursos hacia los municipios.

Las declaraciones fueron vertidas durante una entrevista con el canal de streaming Sakura, donde la dirigente apuntó contra la construcción política del mandatario y el distanciamiento respecto a Cristina Fernández de Kirchner.

Acusación de deslealtad y el quiebre tras 2023

En uno de los pasajes más duros del reportaje, Mayra Mendoza se refirió de manera implícita pero directa a la distancia tomada por el gobernador frente a la expresidenta en el plano judicial y político:

"No hay nada en la vida peor que ser desleal y desagradecido. Cristina nos dio oportunidades a todos. Esa mancha no se borra más", sentenció, calificando la actitud del mandatario bonaerense como una "falta de humanidad".

Según explicó la diputada, el quiebre definitivo dentro del frente oficialista ocurrió tras la reelección de Kicillof en 2023. A partir de ese hito, sostuvo que el mandatario tomó la determinación de alejarse del kirchnerismo para conformar su propia estructura nacional —el Movimiento Derecho al Futuro (MDF)—, lo que a su criterio significó "la decisión de dividir al peronismo".

Reclamos por fondos y parálisis en Quilmes

Más allá del alineamiento político y la disputa por la conducción del Partido Justicialista (PJ) con la mirada puesta en 2027, Mendoza llevó el reclamo a la gestión diaria municipal.

Falta de comunicación: Reveló que durante su gestión como intendenta de Quilmes intentó contactarlo repetidamente sin obtener respuesta: "Lo llamaba como intendenta y no teníamos contestación" .

Reparto discrecional: Denunció que la administración provincial prioriza la transferencia de recursos a las intendencias alineadas con la estructura política del gobernador, relegando a otros distritos.

Obras frenadas: Reclamó de forma directa por la falta de financiamiento provincial para los trabajos hídricos clave en los arroyos San Francisco y Las Piedras, cerrando con un mensaje enfático: "Que nos ayude".

El escenario de cara a 2027

Los dichos de Mendoza evidencian la profundización de las diferencias institucionales y territoriales entre el kirchnerismo y la estructura bonaerense nucleada en torno a Kicillof, en un momento en que ambos sectores buscan redefinir el liderazgo de la oposición.