Saavedra: el intendente quedó al borde de la destitución en el Concejo Deliberante

En medio de una sesión especial atravesada por una fuerte tensión institucional y un recinto colmado de vecinos, el Concejo Deliberante del partido de Saavedra dio este viernes un paso determinante hacia la posible destitución del intendente Matías Nebot. Con 11 votos a favor, 2 en contra y una abstención, el cuerpo deliberativo aprobó la calificación de "gravedad" sobre las actuaciones investigadas por la comisión especial.

El fallo de las bancadas opositoras deja al jefe comunal vecinalista de Todos por Saavedra a un paso de quedar fuera del cargo. De acuerdo con el procedimiento previsto por la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM), la aprobación del dictamen habilita formalmente una nueva sesión especial para comienzos de noviembre, donde los concejales deberán votar si le aplican la sanción máxima de juzgamiento y apartamiento definitivo.

Si la remoción se concreta, la conducción del municipio quedará en manos del edil Mariano Mansilla (Distrito Futuro), quien integró la boleta oficialista en 2023 pero actualmente se encuentra distanciado del intendente.

El origen del conflicto: una confesión en un acto público

El proceso que hoy acorrala la gestión de Nebot comenzó el pasado 17 de julio durante una jornada comunitaria sobre prevención de adicciones realizada en la ciudad de Pigüé. En esa oportunidad, el intendente reveló públicamente que llevaba 308 días sin consumir cocaína y que continuaba en tratamiento de rehabilitación.

#Valentía 💪🧡 Un intendente bonaerense reveló su lucha contra las adicciones: “Llevo 308 días sin consumir” El intendente de Saavedra, Matías Nebot, conmovió al compartir públicamente su experiencia personal con las adicciones durante una charla. En un emotivo testimonio, contó que lleva 308 días limpio y alentó a quienes atraviesan situaciones similares a pedir ayuda y no esconder el problema. 📌 Matías Nebot reveló que lleva 308 días libre de consumos problemáticos. 📌 El jefe comunal brindó su testimonio en el marco de la charla “Hablar es prevenir”. 📌 Contó que decidió hacer pública su historia para ayudar a otras personas que atraviesan una situación similar. 📌 Destacó la importancia de pedir ayuda, acompañar a quienes sufren una adicción y romper el estigma sobre la problemática. 🗣️ Durante su intervención, Nebot relató cómo el estrés y distintas circunstancias personales lo llevaron a atravesar un período muy difícil, pero remarcó que el tratamiento, el acompañamiento de su entorno y la decisión de enfrentar el problema fueron fundamentales para iniciar su recuperación. 👥 También sostuvo que visibilizar estas experiencias puede contribuir a que más personas se animen a buscar asistencia. 📲 Su mensaje tuvo una amplia repercusión por la sinceridad con la que abordó un tema que muchas veces permanece oculto. 👉 https://t.co/Q5ILI1k6fu 💬 ¿Creés que los testimonios públicos como el de Matías Nebot ayudan a derribar prejuicios y a que más personas se animen a pedir ayuda? 📹 @DeLaCiudadFM #MatíasNebot #Adicciones #SaludMental #ProvinciaDeBuenosAires #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) July 23, 2026

A raíz de esta declaración, los bloques opositores (UCR, Justicialismo, Unión y Libertad, La Libertad Avanza y Distrito Futuro) concluyeron que Nebot habría consumido sustancias ilícitas desempeñando funciones públicas y en el inicio de su mandato constitucional (asumido en diciembre de 2023). Por ese motivo, impulsaron en agosto la creación de una Comisión Investigadora para examinar su desempeño e idoneidad al frente del municipio.

Cruce de argumentos: idoneidad pública vs. "persecución política"

Durante la sesión, los distintos espacios expusieron sus consideraciones ante la atenta mirada de Nebot, quien asistió al debate acompañado por sus familiares y el respaldo de funcionarios comunales en las gradas:

La postura de la oposición: Argumentaron que la evaluación no se centra en la condición médica del intendente,sino en las presuntas faltas de ausentismo en la gestión, desmanejos en el Hospital Municipal y la posible participación en el circuito de comercialización de drogas ilegales sin realizar denuncias. "¿De dónde sacaba la droga?" , interpeló la concejal justicialista Andrea Guardese .

La postura de la defensa: La edila oficialista Valeria Piangatelli y los abogados defensores (Bárbara Sager y Leonardo Gómez Talamoni) denunciaron una maniobra destituyente de la oposición. Sostuvieron que el juzgamiento responde a un testimonio personal de salud y no a un delito comprobado ni a faltas administrativas concretas en sus tareas de gobierno.

Con el dictamen de gravedad aprobado, el municipio del sudoeste bonaerense ingresó en una cuenta regresiva institucional cuya resolución se dará a conocer en los primeros días de noviembre.