viernes 23 de octubre de 2026 - Edición Nº4598

Municipios | 23 oct 2026

CRISIS INSTITUCIONAL

Saavedra: el intendente quedó al borde de la destitución en el Concejo Deliberante

Por 11 votos a 2, la oposición en Pigüé declaró "graves" los hechos investigados tras la confesión del jefe comunal Matías Nebot sobre su adicción a las drogas. A comienzos de noviembre votarán si lo apartan definitivamente del cargo.

Matías Nebot, intendente de Saavedra.
TAGS: ADICCIONES, MATíAS NEBOT, SAAVEDRA, CONCEJO DELIBERANTE, PIGüé, DESTITUCIóN

En medio de una sesión especial atravesada por una fuerte tensión institucional y un recinto colmado de vecinos, el Concejo Deliberante del partido de Saavedra dio este viernes un paso determinante hacia la posible destitución del intendente Matías Nebot. Con 11 votos a favor, 2 en contra y una abstención, el cuerpo deliberativo aprobó la calificación de "gravedad" sobre las actuaciones investigadas por la comisión especial.

El fallo de las bancadas opositoras deja al jefe comunal vecinalista de Todos por Saavedra a un paso de quedar fuera del cargo. De acuerdo con el procedimiento previsto por la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM), la aprobación del dictamen habilita formalmente una nueva sesión especial para comienzos de noviembre, donde los concejales deberán votar si le aplican la sanción máxima de juzgamiento y apartamiento definitivo.

Si la remoción se concreta, la conducción del municipio quedará en manos del edil Mariano Mansilla (Distrito Futuro), quien integró la boleta oficialista en 2023 pero actualmente se encuentra distanciado del intendente.

El origen del conflicto: una confesión en un acto público

El proceso que hoy acorrala la gestión de Nebot comenzó el pasado 17 de julio durante una jornada comunitaria sobre prevención de adicciones realizada en la ciudad de Pigüé. En esa oportunidad, el intendente reveló públicamente que llevaba 308 días sin consumir cocaína y que continuaba en tratamiento de rehabilitación.

A raíz de esta declaración, los bloques opositores (UCR, Justicialismo, Unión y Libertad, La Libertad Avanza y Distrito Futuro) concluyeron que Nebot habría consumido sustancias ilícitas desempeñando funciones públicas y en el inicio de su mandato constitucional (asumido en diciembre de 2023). Por ese motivo, impulsaron en agosto la creación de una Comisión Investigadora para examinar su desempeño e idoneidad al frente del municipio.

Cruce de argumentos: idoneidad pública vs. "persecución política"

Durante la sesión, los distintos espacios expusieron sus consideraciones ante la atenta mirada de Nebot, quien asistió al debate acompañado por sus familiares y el respaldo de funcionarios comunales en las gradas:

  • La postura de la oposición: Argumentaron que la evaluación no se centra en la condición médica del intendente,sino en las presuntas faltas de ausentismo en la gestión, desmanejos en el Hospital Municipal y la posible participación en el circuito de comercialización de drogas ilegales sin realizar denuncias. "¿De dónde sacaba la droga?", interpeló la concejal justicialista Andrea Guardese.

  • La postura de la defensa: La edila oficialista Valeria Piangatelli y los abogados defensores (Bárbara Sager y Leonardo Gómez Talamoni) denunciaron una maniobra destituyente de la oposición. Sostuvieron que el juzgamiento responde a un testimonio personal de salud y no a un delito comprobado ni a faltas administrativas concretas en sus tareas de gobierno.

Con el dictamen de gravedad aprobado, el municipio del sudoeste bonaerense ingresó en una cuenta regresiva institucional cuya resolución se dará a conocer en los primeros días de noviembre.

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