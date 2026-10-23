Causa $Libra: la Justicia sobreseyó a Javier y Karina Milei por inexistencia de delito

La Justicia federal dictó este viernes el sobreseimiento del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el marco de la causa penal iniciada tras el lanzamiento y difusión del token $Libra.

La resolución fue firmada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8, quien hizo lugar a la solicitud presentada por el fiscal Eduardo Taiano. De acuerdo con el fallo de primera instancia, los hechos denunciados "no encuadran en una figura legal" ni constituyen delito penal.

La decisión benefició también a otros nueve investigados, entre ellos Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Hayden Mark Davis, quedando el expediente definitivamente cerrado ante la ausencia de querellantes habilitados para apelar.

El origen del caso y el colapso del token

🏛️ Causa $Libra: “Javier Milei es protagonista de una estafa y un hecho de corrupción millonario” 🪙 Así lo concluyó la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, liderada por @MaxiFerraro. 📳 Es tras las últimas revelaciones en la investigación, que dan cuenta de los vínculos entre el entorno presidencial y los operadores cripto y un supuesto giro de dinero. 📌https://t.co/KEGuvIA0IA #Congreso #LibraGate #Libra #CriptoEstafa #criptodivisas #Corrupción #Milei #andigital — ANDigital (@ANDigitalOK) March 16, 2026

La causa judicial tuvo su origen a partir de denuncias formuladas por presunta estafa e irregularidades tras el lanzamiento de $Libra, ocurrido el 14 de febrero de 2025. En aquella jornada, el jefe de Estado había publicado un mensaje en su cuenta oficial de la red social X promoviendo el proyecto y compartiendo la dirección del contrato del activo digital.

Según se reconstruyó en el expediente, la cotización de la criptomoneda trepó en pocos minutos de US$ 0,01 a un pico cercano a los US$ 5, para luego sufrir un colapso abrupto. Los denunciantes estimaron que un reducido grupo de billeteras virtuales retiró unos 100 millones de dólares, mientras que más de 40.000 compradores padecieron pérdidas de capital.

Los fundamentos del fallo: por qué no hubo estafa

Para disponer el sobreseimiento, la fiscalía encabezó un análisis que incluyó pericias digitales, revisión de movimientos financieros, estudios de trazabilidad de operaciones en la red Solana y requerimientos de información a organismos de Estados Unidos.

En los fundamentos de su fallo, Martínez de Giorgi coincidió con la fiscalía en que no se logró probar un engaño penalmente relevante: