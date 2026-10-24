La banda de Charly García celebró su cumpleaños tocando en una escuela pública

Este viernes 23 de octubre, el cumpleaños de Charly García se celebró de una manera diferente. Los músicos de HELLO!, el espectáculo que reúne a integrantes de la banda original de su histórico MTV Unplugged, llevaron sus canciones a una escuela pública primaria del barrio de Belgrano para compartir un concierto con los alumnos.

La iniciativa de La Fábrica en Vivo, la histórica sala de conciertos que fue durante años sala de ensayo de Charly García, propuso sacar la música de los escenarios habituales y llevarla directamente a las aulas, acercando el repertorio de uno de los artistas fundamentales del rock argentino a una nueva generación.

Fabián “Zorrito” Von Quintiero, Fernando Samalea y los hermanos Erica y Ulises Di Salvo forman parte de HELLO!, junto a Emme, Santiago Maurino y Matías Mango, un proyecto que recupera las canciones del concierto que Charly grabó para MTV en 1995.

La presentación llegó apenas cuatro días después del concierto que HELLO! ofreció en un Teatro Coliseo agotado, con invitados como Hilda Lizarazu, Raúl Porchetto, Emmanuel Horvilleur y Celeste Carballo, entre otros.

Después de 15 funciones agotadas en La Fábrica y su paso por el Coliseo, el proyecto eligió celebrar el cumpleaños de Charly lejos de las grandes salas, frente a un público que no había nacido cuando muchas de esas canciones fueron grabadas.

En suma, una manera de festejar a Charly haciendo lo que mejor representa su legado: tocar sus canciones y compartirlas con quienes recién empiezan a descubrirlas.

Festejo en La Fábrica

Charly García celebró sus 75 años en La Fábrica, la histórica casa-estudio donde vivió, ensayó y grabó discos fundamentales de su carrera, como Filosofía barata y zapatos de goma, Say No More, La Hija de la Lágrima, El Aguante, Influencia y Rock and Roll Yo, entre otros.

Rodeado de amigos y familiares, el músico compartió un encuentro íntimo para festejar su vida y su legado como uno de los máximos íconos del rock argentino.