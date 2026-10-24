Capilea continúa su expansión regional: nueva sede en City Bell

Capilea, centro especializado en recuperación e implante capilar, continúa con su plan de expansión en la provincia de Buenos Aires con la apertura de una nueva sede en City Bell, que se sumó a la sucursal que la compañía ya tenía en La Plata.

Con la inauguración de la sede ubicada en 13C entre 473 y 473 bis, la firma amplió su presencia en una zona estratégica del Gran La Plata y acercó sus servicios de diagnóstico, tratamientos de recuperación capilar e implante a una mayor cantidad de pacientes.

Esta sede se sumó a la de La Plata, ubicada en Avenida 44 N° 1150, esquina calle 18, consolidando la presencia de Capilea en el corredor y acompañando el crecimiento de la demanda de soluciones vinculadas a la salud capilar.

Una problemática que afecta a cada vez más personas

Esta expansión se produce en un contexto de creciente interés por la salud capilar. Casi uno de cada tres hombres argentinos convive con algún grado de pérdida de cabello, de acuerdo con datos sobre la prevalencia de la alopecia masculina.

La problemática ya no era considerada únicamente una cuestión estética, sino que también podía tener impacto en la autoestima y el bienestar emocional.

Además, los primeros signos de pérdida de cabello aparecían cada vez más temprano. El retroceso de la línea frontal y la pérdida de densidad podían comenzar a manifestarse desde edades tempranas, lo que llevaba a muchas personas a consultar con especialistas antes de que la situación avanzara.

Diagnóstico y tratamientos personalizados

Frente a una problemática cada vez más presente, las opciones para recuperar y cuidar el cabello también se encuentran en auge, con diferentes alternativas que permiten abordar cada caso de manera personalizada.

Se ofrecen distintas posibilidades, entre ellas mesoterapia capilar, PRP e implante capilar, para que cada persona pueda acceder a la opción que resulte más adecuada de acuerdo con su diagnóstico y sus necesidades.

El primer paso consiste en realizar una evaluación profesional y un diagnóstico personalizado, a partir del cual se determina cuál es el tratamiento indicado para cada paciente. De esta manera, no existe una única solución: las opciones se definen según el diagnóstico y las características particulares de cada persona.