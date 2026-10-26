Últimos shows del año para NTVG en Buenos Aires

No Te Va Gustar suma tres fechas muy especiales a su agenda de noviembre: los últimos shows del año en Buenos Aires, en un territorio que ha acompañado el crecimiento de la banda desde sus primeros años y donde construyó una conexión única con su público.

El recorrido comenzará el viernes 20 de noviembre en el Complejo Aeropuerto de San Andrés de Giles, junto a Nonpalidece; continuará el sábado 21 de noviembre en el Club Alemán de Villa Ballester , junto a Los Pérez García; y culminará el domingo 22 de noviembre en el estacionamiento del Club Atlético Quilmes, en Quilmes junto a Cruzando el Charco. En todos los casos, las localidades pueden adquirirse a través de TuEntrada.

Tres encuentros que celebran mucho más que la música en vivo: la posibilidad de tocar con amigos, acercarse a la gente y compartir canciones con una audiencia que forma parte de la historia de NTVG. Con estas presentaciones, la banda vuelve a poner el foco en el conurbano bonaerense, un lugar de pertenencia y encuentro donde el vínculo con su público se renueva en cada visita.

Estas fechas se suman a un año particularmente significativo para No Te Va Gustar, con 32 años de trayectoria. Más de tres décadas de canciones, escenarios y encuentros que consolidaron al grupo como una de las bandas más importantes e influyentes de la música iberoamericana.

No Te Va Gustar continúa presentando Florece en el Caos, su más reciente álbum de estudio, estrenado el 8 de enero de 2026 y que marca el inicio de un ciclo renovado. Como parte de la presentación del disco, el grupo realizó una gira internacional que lo llevó por América y Europa, con fechas en Uruguay, Bolivia, Paraguay, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, Chile, México, Italia, Francia, Inglaterra, Irlanda, Dinamarca, Alemania y España.

Un álbum potente y refrescante, que captura el espíritu turbulento de la época y lo transforma en un mensaje de resistencia y esperanza. Con Florece en el Caos como protagonista de esta nueva etapa, No Te Va Gustar se prepara para reencontrarse con su público bonaerense en tres noches especiales, compartiendo escenario con amigos y celebrando la conexión con una audiencia que acompaña su música desde hace décadas.