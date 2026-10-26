Cristina Kirchner y Axel Kicillof celebraron el triunfo de Lula: “Un auténtico 17 de octubre”

La titular del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, felicitó al presidente del Brasil, Lula da Silva, por su histórica victoria en la segunda vuelta electoral de este domingo.

“Felicitaciones… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de octubre electoral y despué a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla”, puntualizó la dos veces presidenta.

FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 26, 2026

Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló de “una noche histórica” y “un futuro mejor”.

“Lula ganó las elecciones, dejando una lección: nunca hay que rendirse”, enfatizó el líder del Movimiento Derecho al Futuro.

UNA NOCHE HISTÓRICA, UN FUTURO MEJOR 🇧🇷❤️ Lula ganó las elecciones, dejando una lección: nunca hay que rendirse. No hay injerencia extranjera ni campaña de odio que puedan derrotar a un pueblo que defiende su soberanía y su dignidad. Felicitaciones Lula. Gracias, Brasil. ¡HAY OTRO CAMINO! — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 26, 2026

Asimismo, puso de relieve que “no hay injerencia extranjera ni campaña de odio que puedan derrotar a un pueblo que defiende su soberanía y su dignidad”.

“Felicitaciones Lula. Gracias, Brasil ¡Hay otro camino!”, sentenció el jefe del Estado bonaerense.

