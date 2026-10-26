“Milei fue el mejor jefe de campaña de Lula”

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, analizó los impactos políticos del triunfo de Lula da Silva en Brasil y trazó un paralelismo con los desafíos del peronismo para construir una alternativa frente al modelo de ajuste nacional.

“El triunfo de Lula demuestra que no hay que darse por vencido; desplazó a una derecha recalcitrante con un mensaje de amor, compromiso y hechos concretos demostrables para su pueblo”, enfatizó en declaraciones a la AM 530.

En contraste, puso de relieve que Javier Milei “va a terminar su mandato sin poder mostrar una sola casa, una escuela o un hospital hecho en su gestión; nosotros tenemos la responsabilidad de reconstruir la esperanza y ofrecer un proyecto de país enfocado en la reindustrialización y la recuperación del salario”.

Luego expresó que Milei fue “el mejor aporte a la campaña de Lula” para su reelección en Brasil, pues las declaraciones del libertario perjudicaron la imagen de Argentina en el exterior.

“Comparaban la inflación, el desempleo, la pérdida del poder adquisitivo de Argentina con Brasil y con otros países y eran un desastre los datos de Argentina”, puntualizó.

En igual tono, manifestó que “el desastre de Argentina se viralizó por todo el mundo”, al tiempo que condenó “lo agresivo del discurso de nuestro presidente, agraviante no solo para Brasil sino para los argentinos que pensamos de una manera distinta”.

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En el plano local, hizo foco en la necesidad de articular una gran mesa política que convoque a gobernadores, movimientos sociales, gremios y partidos aliados para “consolidar una propuesta federal e inclusiva”.

De igual forma, reconoció la conducción de los liderazgos históricos del movimiento nacional frente a la persecución judicial y defendió el rol del Estado como garante de derechos fundamentales: “Mientras la justicia condena injustamente a líderes como Cristina por razones políticas, nosotros sabemos que el Estado no está para ganar plata, sino para garantizar educación, salud pública de calidad y servicios esenciales para todo el pueblo”.

“Tenemos que sacar a nuestro pueblo del estado de vulnerabilidad, siendo firmes y fuertes contra los poderosos, porque la Argentina no es colonia ni patio trasero de nadie”, sentenció el mandatario riojano.

