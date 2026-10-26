“Me llena de alegría”: el papa León XIV confirmó su visita a la Argentina

El papa León XIV confirmó este lunes a través de sus redes sociales oficiales que realizará una visita pastoral a la Argentina, despejando las especulaciones sobre su agenda internacional tras ser intervenido quirúrgicamente y revolucionando el escenario político y social del país.

Mediante un mensaje publicado en su cuenta de X, el Sumo Pontífice expresó su emoción por el viaje:

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría. #Uruguay #Argentina #Perú”.

De esta manera, la máxima autoridad de la Iglesia Católica dio inicio formal a los preparativos de una gira regional de alto impacto institucional que abarcará a tres naciones sudamericanas.

Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría. #Uruguay #Argentina #Perú — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 26, 2026

Cronograma oficial y feriados confirmados

De acuerdo con la agenda confirmada por las autoridades eclesiásticas y gubernamentales, el Papa León XIV pisará suelo argentino y desarrollará sus actividades centrales del 8 al 11 de noviembre.

La magnitud histórica de la visita provocó modificaciones excepcionales en el calendario institucional para facilitar la movilización de fieles y garantizar la seguridad de los eventos masivos:

Lunes 9 de noviembre: Se decretó feriado nacional en todo el territorio de la República Argentina.

Miércoles 11 de noviembre: Se estableció feriado en la provincia de Buenos Aires, coincidiendo con las últimas actividades de despedida del Pontífice en el distrito bonaerense.

En los próximos días, la Comisión Episcopal y el Gobierno nacional detallarán el esquema definitivo de traslados, los encuentros bilaterales previstos y las misas multitudinarias que León XIV oficiará durante su estada en el país.