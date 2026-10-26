lunes 26 de octubre de 2026 - Edición Nº4601

Política | 26 oct 2026

ANUNCIO OFICIAL

“Me llena de alegría”: el papa León XIV confirmó su visita a la Argentina

El Sumo Pontífice anunció en su cuenta oficial de X que llegará al país el próximo mes en el marco de una gira sudamericana. En territorio nacional estará del 8 al 11 de noviembre, con feriados confirmados.

Expectativa por la visita del Papa León XIV.
TAGS: FERIADOS, ARGENTINA, IGLESIA CATóLICA, NOVIEMBRE, LEóN XIV, PAPA LEON XIV

El papa León XIV confirmó este lunes a través de sus redes sociales oficiales que realizará una visita pastoral a la Argentina, despejando las especulaciones sobre su agenda internacional tras ser intervenido quirúrgicamente y revolucionando el escenario político y social del país.

Mediante un mensaje publicado en su cuenta de X, el Sumo Pontífice expresó su emoción por el viaje:

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría. #Uruguay #Argentina #Perú”.

De esta manera, la máxima autoridad de la Iglesia Católica dio inicio formal a los preparativos de una gira regional de alto impacto institucional que abarcará a tres naciones sudamericanas.

Cronograma oficial y feriados confirmados

De acuerdo con la agenda confirmada por las autoridades eclesiásticas y gubernamentales, el Papa León XIV pisará suelo argentino y desarrollará sus actividades centrales del 8 al 11 de noviembre.

La magnitud histórica de la visita provocó modificaciones excepcionales en el calendario institucional para facilitar la movilización de fieles y garantizar la seguridad de los eventos masivos:

  • Lunes 9 de noviembre: Se decretó feriado nacional en todo el territorio de la República Argentina.

  • Miércoles 11 de noviembre: Se estableció feriado en la provincia de Buenos Aires, coincidiendo con las últimas actividades de despedida del Pontífice en el distrito bonaerense.

En los próximos días, la Comisión Episcopal y el Gobierno nacional detallarán el esquema definitivo de traslados, los encuentros bilaterales previstos y las misas multitudinarias que León XIV oficiará durante su estada en el país.

Más Noticias