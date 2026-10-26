Mientras sigue sin felicitar a Lula, Milei salió a 'farmear aura' en el balcón de la Casa Rosada

El presidente Javier Milei protagonizó este lunes un inusual y comentado momento viral en las redes sociales, al realizar llamativos ademanes ante un grupo de estudiantes y turistas que se encontraba en la Plaza de Mayo.

El episodio ocurrió en la mañana de este lunes 26 de octubre, en la previa de la habitual reunión de Gabinete. Al asomarse al histórico balcón de la Casa Rosada acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y otros funcionarios, el mandatario comenzó a saludar a la multitud moviendo sus palmas alternadamente de arriba hacia abajo.

#CasaRosada 🇦🇷🗣️ Milei arengó a su tropa: “No se hace grande a la Argentina nuevamente con la viveza criolla” Javier Milei encabezó un encuentro con dirigentes y referentes de La Libertad Avanza, donde volvió a reivindicar el rumbo de su Gobierno y pidió sostener las ideas que llevaron al espacio libertario al poder. El Presidente puso el foco en el respeto por la propiedad privada y las instituciones. 📌 “No se hace grande a la Argentina nuevamente con la viveza criolla”, afirmó Milei ante la dirigencia libertaria. 📌 El mandatario sostuvo que el crecimiento requiere “respeto irrestricto a la propiedad privada” y cuestionó las prácticas que, según su mirada, perjudicaron al país durante décadas. 📌 También arengó a los integrantes de La Libertad Avanza a defender el programa oficial y mantener la cohesión interna. 📌 En su discurso volvió a destacar el equilibrio fiscal y las reformas estructurales como ejes centrales de la gestión. 🗳 El encuentro sirvió además para reforzar el armado político del oficialismo y ordenar a la tropa libertaria de cara a los próximos desafíos. Milei insistió en que el Gobierno no modificará el rumbo trazado y reivindicó las transformaciones impulsadas desde el inicio de su mandato. 🗣️ La convocatoria se produjo en un escenario en el que La Libertad Avanza busca consolidar su estructura territorial y política. El Presidente aprovechó la ocasión para volver a plantear una disputa cultural alrededor del rol del Estado, la propiedad privada y las reglas necesarias para el desarrollo económico. 👉 https://t.co/k2UeyqHFu0 💬 ¿Qué lectura hacés del mensaje de Milei a la dirigencia de La Libertad Avanza? #JavierMilei #LaLibertadAvanza #Política #Argentina #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 26, 2026

¿Qué significa el gesto del "six seven" y el "farmear aura"?

De inmediato, las imágenes comenzaron a circular masivamente en plataformas como X, TikTok e Instagram, donde los usuarios identificaron la maniobra presidencial con un código de la cultura digital adolescente:

Six Seven (6-7): Se trata de una tendencia viral nacida a partir del tema musical Doot Doot (6 7) del rapero estadounidense Skrilla, popularizada inicialmente en el ámbito del básquetbol juvenil y la NBA. Consiste en un vaivén rítmico característico con las manos.

"Farmear aura": En la jerga de internet, la expresión se utiliza en tono humorístico para describir acciones destinadas a sumar carisma, presencia, respeto o "puntos de estilo" ante una audiencia.

El video generó una fuerte repercusión digital debido al contraste entre la solemnidad institucional del despacho presidencial y los códigos humorísticos de las nuevas generaciones.

Silencio oficial tras el batacazo electoral de Lula en Brasil

La sorpresiva aparición pública del jefe de Estado se produjo en un escenario de alta tensión geopolítica regional, marcado por el impacto del contundente triunfo de Lula da Silva en el vecino país.

El líder del Partido de los Trabajadores se impuso este domingo en un histórico balotaje frente a Flávio Bolsonaro, asegurando de este modo su cuarta presidencia en Brasil.

Dado que el mandatario argentino se había involucrado de manera directa en el proceso electoral brasileño brindando su respaldo explícito al candidato liberal, la victoria de Lula sacudió el tablero diplomático. Hasta el momento, y a diferencia de sus habituales intervenciones cotidianas en plataformas digitales, Javier Milei no ha emitido publicaciones en su cuenta de X ni ha enviado saludos oficiales al líder brasileño tras confirmarse el resultado electoral.