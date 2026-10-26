Aumentan las cuotas de colegios privados en PBA: cuáles son los nuevos topes

La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires oficializó un nuevo aumento en las cuotas de los colegios privados con aporte estatal, que impactará de manera directa en el bolsillo de las familias durante el tramo final del ciclo lectivo.

La medida establece una suba del 3% para noviembre y otro 3% para diciembre de 2026, en sintonía con el reciente acuerdo paritario docente cerrado en el distrito. De este modo, la actualización alcanza a más de 1,3 millones de alumnos matriculados en más de 5.000 establecimientos educativos de la región.

Cuotas máximas por nivel y porcentaje de subsidio

El esquema oficial define los topes arancelarios mensuales según el nivel de enseñanza y el porcentaje de subvención estatal que recibe cada institución:

Nivel Inicial y Primario (Noviembre)

Subsidio del 100%: $39.210

Subsidio del 80%: $72.360

Subsidio del 40%: $177.340

Nivel Secundario (Noviembre)

Subsidio del 100%: $43.200 (Técnicas, agrarias y arte: $49.850; Nivel superior: $56.490)

Subsidio del 80%: $81.900

Subsidio del 40%: $230.000

Reclamo del sector y datos clave para las familias

Desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Buenos Aires (AIEPA) advirtieron que las autorizaciones llegan desfasadas respecto de los incrementos salariales —señalando un desfasaje acumulado que las escuelas deben absorber— y expresaron su preocupación por la previsibilidad financiera de cara al verano.

Puntos a tener en cuenta por los padres: