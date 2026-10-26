Interés general | 26 oct 2026
EDUCACIÓN
Aumentan las cuotas de colegios privados en PBA: cuáles son los nuevos topes
La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense oficializó un incremento del 3% para noviembre y otro 3% para diciembre en las instituciones con aporte estatal. Cuáles son los límites máximos para jardines, primarias y secundarias.
La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires oficializó un nuevo aumento en las cuotas de los colegios privados con aporte estatal, que impactará de manera directa en el bolsillo de las familias durante el tramo final del ciclo lectivo.
La medida establece una suba del 3% para noviembre y otro 3% para diciembre de 2026, en sintonía con el reciente acuerdo paritario docente cerrado en el distrito. De este modo, la actualización alcanza a más de 1,3 millones de alumnos matriculados en más de 5.000 establecimientos educativos de la región.
Cuotas máximas por nivel y porcentaje de subsidio
El esquema oficial define los topes arancelarios mensuales según el nivel de enseñanza y el porcentaje de subvención estatal que recibe cada institución:
Nivel Inicial y Primario (Noviembre)
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Subsidio del 100%: $39.210
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Subsidio del 80%: $72.360
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Subsidio del 40%: $177.340
Nivel Secundario (Noviembre)
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Subsidio del 100%: $43.200 (Técnicas, agrarias y arte: $49.850; Nivel superior: $56.490)
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Subsidio del 80%: $81.900
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Subsidio del 40%: $230.000
Reclamo del sector y datos clave para las familias
Desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Buenos Aires (AIEPA) advirtieron que las autorizaciones llegan desfasadas respecto de los incrementos salariales —señalando un desfasaje acumulado que las escuelas deben absorber— y expresaron su preocupación por la previsibilidad financiera de cara al verano.
Puntos a tener en cuenta por los padres:
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Plazos de notificación: Las instituciones tienen tiempo hasta el viernes 13 de noviembre para informar los aranceles de ese mes, y hasta el lunes 14 de diciembre para las boletas de cierre de año.
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Transparencia en el recibo: Por normativa, los colegios están obligados a detallar de manera legible el porcentaje exacto de aporte estatal que perciben en cada factura.
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Colegios sin subvención: Los establecimientos con "arancel libre" (bilingües o con servicios integrales) no se rigen por estos topes y fijan sus incrementos de manera autónoma.