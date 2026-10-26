Política | 26 oct 2026
Tensión y malestar
Macri felicitó a Lula y los trolls libertarios lo tildaron de “tibio y cagón”
El expresidente saludó al mandatario brasileño por su victoria en el balotaje a través de las redes sociales, marcando un fuerte contraste con el silencio de Javier Milei. La violenta reacción de las cuentas afines a La Libertad Avanza.
El expresidente Mauricio Macri generó un fuerte revuelo en el tablero político nacional al utilizar su cuenta oficial de X para felicitar a Lula da Silva por su triunfo en el balotaje de Brasil frente a Flávio Bolsonaro, marcando un claro contraste con la postura del oficialismo.
Mediante una publicación en la plataforma, el líder del PRO expresó:
“Quiero saludar al pueblo brasileño y felicitar a Lula da Silva en su cuarto triunfo electoral. Que su nuevo mandato traiga prosperidad y crecimiento para su país y también la región. @LulaOficial”.
El gesto diplomático no pasó desapercibido y profundizó las diferencias con el presidente Javier Milei, quien hasta el momento se ha mantenido en silencio y no ha emitido ningún saludo oficial ni mensaje público para el líder del Partido de los Trabajadores tras confirmarse su regreso al poder en el vecino país.
Quiero saludar al pueblo brasileño y felicitar a Lula da Silva en su cuarto triunfo electoral. Que su nuevo mandato traiga prosperidad y crecimiento para su país y también la región. @LulaOficial— Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 26, 2026
La furia digital y los insultos del sector duro
La felicitación de Macri desató de inmediato una ola de ataques furiosos por parte de cuentas digitales afines a La Libertad Avanza. En la sección de comentarios del posteo, sectores duros del oficialismo cuestionaron sin filtros al exmandatario con descalificaciones y reproches por su posicionamiento moderado:
@mauriciomacri @LulaOficial Nada nuevo: tibio, cagon y trolo, lo que fuiste toda la vida. Por algo tu viejo nunca te quiso.— piti (@nosoypitti) October 26, 2026
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"Nada nuevo: tibio, cagon y trolo, lo que fuiste toda la vida. Por algo tu viejo nunca te quiso", fue una de las réplicas más virales.
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"Felicitar a un delincuente narco corrupto? Típico de un moderado", señalaron otros usuarios.
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"El Pro terminó siendo una prosti de la izquierda. Son una vergüenza", sumaron desde cuentas del espacio libertario, evidenciando el malestar que generó el guiño institucional hacia el flamante mandatario brasileño.