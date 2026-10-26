Macri felicitó a Lula y los trolls libertarios lo tildaron de “tibio y cagón”

El expresidente Mauricio Macri generó un fuerte revuelo en el tablero político nacional al utilizar su cuenta oficial de X para felicitar a Lula da Silva por su triunfo en el balotaje de Brasil frente a Flávio Bolsonaro, marcando un claro contraste con la postura del oficialismo.

Mediante una publicación en la plataforma, el líder del PRO expresó:

“Quiero saludar al pueblo brasileño y felicitar a Lula da Silva en su cuarto triunfo electoral. Que su nuevo mandato traiga prosperidad y crecimiento para su país y también la región. @LulaOficial”.

El gesto diplomático no pasó desapercibido y profundizó las diferencias con el presidente Javier Milei, quien hasta el momento se ha mantenido en silencio y no ha emitido ningún saludo oficial ni mensaje público para el líder del Partido de los Trabajadores tras confirmarse su regreso al poder en el vecino país.

Quiero saludar al pueblo brasileño y felicitar a Lula da Silva en su cuarto triunfo electoral. Que su nuevo mandato traiga prosperidad y crecimiento para su país y también la región. @LulaOficial — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 26, 2026

La furia digital y los insultos del sector duro

La felicitación de Macri desató de inmediato una ola de ataques furiosos por parte de cuentas digitales afines a La Libertad Avanza. En la sección de comentarios del posteo, sectores duros del oficialismo cuestionaron sin filtros al exmandatario con descalificaciones y reproches por su posicionamiento moderado:

@mauriciomacri @LulaOficial Nada nuevo: tibio, cagon y trolo, lo que fuiste toda la vida. Por algo tu viejo nunca te quiso. — piti (@nosoypitti) October 26, 2026