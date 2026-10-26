lunes 26 de octubre de 2026 - Edición Nº4601

Política | 26 oct 2026

Tensión y malestar

Macri felicitó a Lula y los trolls libertarios lo tildaron de “tibio y cagón”

El expresidente saludó al mandatario brasileño por su victoria en el balotaje a través de las redes sociales, marcando un fuerte contraste con el silencio de Javier Milei. La violenta reacción de las cuentas afines a La Libertad Avanza.

Macri, Lula y el hate.
TAGS: MAURICIO MACRI, JAVIER MILEI, LA LIBERTAD AVANZA, ELECCIONES, BRASIL, LULA DA SILVA

El expresidente Mauricio Macri generó un fuerte revuelo en el tablero político nacional al utilizar su cuenta oficial de X para felicitar a Lula da Silva por su triunfo en el balotaje de Brasil frente a Flávio Bolsonaro, marcando un claro contraste con la postura del oficialismo.

Mediante una publicación en la plataforma, el líder del PRO expresó:

“Quiero saludar al pueblo brasileño y felicitar a Lula da Silva en su cuarto triunfo electoral. Que su nuevo mandato traiga prosperidad y crecimiento para su país y también la región. @LulaOficial”.

El gesto diplomático no pasó desapercibido y profundizó las diferencias con el presidente Javier Milei, quien hasta el momento se ha mantenido en silencio y no ha emitido ningún saludo oficial ni mensaje público para el líder del Partido de los Trabajadores tras confirmarse su regreso al poder en el vecino país.

La furia digital y los insultos del sector duro

La felicitación de Macri desató de inmediato una ola de ataques furiosos por parte de cuentas digitales afines a La Libertad Avanza. En la sección de comentarios del posteo, sectores duros del oficialismo cuestionaron sin filtros al exmandatario con descalificaciones y reproches por su posicionamiento moderado:

  • "Nada nuevo: tibio, cagon y trolo, lo que fuiste toda la vida. Por algo tu viejo nunca te quiso", fue una de las réplicas más virales.

  • "Felicitar a un delincuente narco corrupto? Típico de un moderado", señalaron otros usuarios.

  • "El Pro terminó siendo una prosti de la izquierda. Son una vergüenza", sumaron desde cuentas del espacio libertario, evidenciando el malestar que generó el guiño institucional hacia el flamante mandatario brasileño.

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