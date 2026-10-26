Visita del Papa León XIV confirmada: cuándo son los feriados

Confirmada la llegada del Papa León XIV tras semanas de incertidumbre por su estado de salud, cabe recordar que el Gobierno nacional había oficializado, a través del Decreto 1103/2026, el cronograma oficial de días libres y feriados que regirán en todo el territorio argentino con motivo de la histórica visita oficial del Papa León XIV a la Argentina.

El viaje apostólico se desarrollará del 8 al 11 de noviembre, con actividades oficiales en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, lo que motivó un esquema de asuetos que variará según cada región.

#VisitaPapal 🇦🇷🙏 “Me llena de alegría”: el papa León XIV confirmó su visita a la Argentina El papa León XIV confirmó que visitará la Argentina y expresó su entusiasmo por el próximo viaje apostólico. La noticia fue comunicada durante un encuentro en el Vaticano con el cardenal argentino Ángel Sixto Rossi, arzobispo de Córdoba. 📌 “Me llena de alegría ir a la Argentina”, expresó el Sumo Pontífice durante la audiencia. 📌 La visita se concretará entre el 8 y el 11 de noviembre y formará parte de una gira pastoral por Sudamérica. 📌 La agenda contempla actividades en Buenos Aires y una multitudinaria celebración en la Basílica de Luján. 📌 También está prevista una visita al Cottolengo Don Orione de Claypole, uno de los espacios dedicados a la asistencia de personas con discapacidad. ✝️ La llegada de León XIV tendrá una fuerte significación para la Iglesia argentina y marcará una nueva visita papal al país. Los preparativos ya involucran a autoridades eclesiásticas y organismos estatales para coordinar los aspectos litúrgicos, logísticos y de seguridad. 🤝 La confirmación genera además una fuerte expectativa entre los fieles, especialmente por la celebración prevista en Luján. La visita permitirá al Pontífice mantener distintos encuentros pastorales y tomar contacto directo con comunidades religiosas y sociales del país. 👉 https://t.co/qMmkmQvXpU 💬 ¿Participarías de alguna de las actividades previstas durante la visita del papa León XIV? #PapaLeónXIV #Argentina #Luján #IglesiaCatólica #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 26, 2026

El cronograma oficial de feriados y días libres

Lunes 9 de noviembre: Feriado nacional pleno en todo el país. Afecta a las 24 jurisdicciones, con suspensión total de clases, administración pública cerrada y pago doble para quienes deban trabajar.

Martes 10 de noviembre: Feriado regional con alcance exclusivo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Córdoba . En el resto del país las tareas se reanudan normalmente (salvo por la atención bancaria presencial, suspendida a nivel nacional).

Miércoles 11 de noviembre: Feriado regional exclusivo para la provincia de Buenos Aires, cerrando el esquema de asuetos.

Itinerario resumido de la visita papal