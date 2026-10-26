lunes 26 de octubre de 2026 - Edición Nº4601

Interés general | 26 oct 2026

HISTÓRICO

Visita del Papa León XIV confirmada: cuándo son los feriados

El Gobierno nacional oficializó mediante el Decreto 1103/2026 el esquema de días libres que regirá del 8 al 11 de noviembre por la llegada del Sumo Pontífice al país. Qué pasará en la provincia de Buenos Aires.

El Sumo Pontífice visitará el país entre 8 y el 11 de noviembre.
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Confirmada la llegada del Papa León XIV tras semanas de incertidumbre por su estado de salud, cabe recordar que el Gobierno nacional había oficializado, a través del Decreto 1103/2026, el cronograma oficial de días libres y feriados que regirán en todo el territorio argentino con motivo de la histórica visita oficial del Papa León XIV a la Argentina. 

El viaje apostólico se desarrollará del 8 al 11 de noviembre, con actividades oficiales en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, lo que motivó un esquema de asuetos que variará según cada región.

El cronograma oficial de feriados y días libres

  • Lunes 9 de noviembre: Feriado nacional pleno en todo el país. Afecta a las 24 jurisdicciones, con suspensión total de clases, administración pública cerrada y pago doble para quienes deban trabajar.

  • Martes 10 de noviembre: Feriado regional con alcance exclusivo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Córdoba. En el resto del país las tareas se reanudan normalmente (salvo por la atención bancaria presencial, suspendida a nivel nacional).

  • Miércoles 11 de noviembre: Feriado regional exclusivo para la provincia de Buenos Aires, cerrando el esquema de asuetos.

Itinerario resumido de la visita papal

  • Domingo 8 (Buenos Aires): Arribo a Ezeiza, homenaje en Plaza San Martín, encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y discurso en el Palacio Libertad.

  • Lunes 9 (Buenos Aires y Claypole): Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, misa en Palermo, encuentro con el mundo del trabajo en la UCA y vísperas en la Catedral Metropolitana.

  • Martes 10 (Córdoba): Vuelo matutino hacia Córdoba, misa en la Escuela de Aviación Militar, paso por la Catedral cordobesa y regreso a Buenos Aires para una vigilia con jóvenes.

  • Miércoles 11 (Buenos Aires y Luján): Visita a la cárcel de Devoto, misa de cierre en la Basílica de Luján y ceremonia de despedida antes de partir hacia Lima.

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