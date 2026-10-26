Interés general | 26 oct 2026
HISTÓRICO
Visita del Papa León XIV confirmada: cuándo son los feriados
El Gobierno nacional oficializó mediante el Decreto 1103/2026 el esquema de días libres que regirá del 8 al 11 de noviembre por la llegada del Sumo Pontífice al país. Qué pasará en la provincia de Buenos Aires.
Confirmada la llegada del Papa León XIV tras semanas de incertidumbre por su estado de salud, cabe recordar que el Gobierno nacional había oficializado, a través del Decreto 1103/2026, el cronograma oficial de días libres y feriados que regirán en todo el territorio argentino con motivo de la histórica visita oficial del Papa León XIV a la Argentina.
El viaje apostólico se desarrollará del 8 al 11 de noviembre, con actividades oficiales en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, lo que motivó un esquema de asuetos que variará según cada región.
#VisitaPapal 🇦🇷🙏 “Me llena de alegría”: el papa León XIV confirmó su visita a la Argentina El papa León XIV confirmó que visitará la Argentina y expresó su entusiasmo por el próximo viaje apostólico. La noticia fue comunicada durante un encuentro en el Vaticano con el cardenal argentino Ángel Sixto Rossi, arzobispo de Córdoba. 📌 “Me llena de alegría ir a la Argentina”, expresó el Sumo Pontífice durante la audiencia. 📌 La visita se concretará entre el 8 y el 11 de noviembre y formará parte de una gira pastoral por Sudamérica. 📌 La agenda contempla actividades en Buenos Aires y una multitudinaria celebración en la Basílica de Luján. 📌 También está prevista una visita al Cottolengo Don Orione de Claypole, uno de los espacios dedicados a la asistencia de personas con discapacidad. ✝️ La llegada de León XIV tendrá una fuerte significación para la Iglesia argentina y marcará una nueva visita papal al país. Los preparativos ya involucran a autoridades eclesiásticas y organismos estatales para coordinar los aspectos litúrgicos, logísticos y de seguridad. 🤝 La confirmación genera además una fuerte expectativa entre los fieles, especialmente por la celebración prevista en Luján. La visita permitirá al Pontífice mantener distintos encuentros pastorales y tomar contacto directo con comunidades religiosas y sociales del país. 👉 https://t.co/qMmkmQvXpU 💬 ¿Participarías de alguna de las actividades previstas durante la visita del papa León XIV? #PapaLeónXIV #Argentina #Luján #IglesiaCatólica #ANDigital— ANDigital (@ANDigitalOK) October 26, 2026
El cronograma oficial de feriados y días libres
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Lunes 9 de noviembre: Feriado nacional pleno en todo el país. Afecta a las 24 jurisdicciones, con suspensión total de clases, administración pública cerrada y pago doble para quienes deban trabajar.
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Martes 10 de noviembre: Feriado regional con alcance exclusivo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Córdoba. En el resto del país las tareas se reanudan normalmente (salvo por la atención bancaria presencial, suspendida a nivel nacional).
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Miércoles 11 de noviembre: Feriado regional exclusivo para la provincia de Buenos Aires, cerrando el esquema de asuetos.
Itinerario resumido de la visita papal
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Domingo 8 (Buenos Aires): Arribo a Ezeiza, homenaje en Plaza San Martín, encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y discurso en el Palacio Libertad.
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Lunes 9 (Buenos Aires y Claypole): Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, misa en Palermo, encuentro con el mundo del trabajo en la UCA y vísperas en la Catedral Metropolitana.
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Martes 10 (Córdoba): Vuelo matutino hacia Córdoba, misa en la Escuela de Aviación Militar, paso por la Catedral cordobesa y regreso a Buenos Aires para una vigilia con jóvenes.
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Miércoles 11 (Buenos Aires y Luján): Visita a la cárcel de Devoto, misa de cierre en la Basílica de Luján y ceremonia de despedida antes de partir hacia Lima.