Massa ensalzó a Lula como “el Perón de este siglo”

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, celebró la histórica reelección de Lula da Silva en Brasil y consideró que este resultado electoral también implica un espaldarazo para el peronismo, de cara a los comicios generales del año venidero en nuestro país.

Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida. La historia del obrero que perdió hasta ganar, que fundó la clase media brasilera e industrializó su país defendiendo la soberanía y sus recursos. El que siempre tuvo un abrazo y una muestra de cariño para la Argentina merecía este reconocimiento. La historia de Lula no termina acá. Hoy lo pone donde se merece: EN LA HISTORIA. — Sergio Massa (@SergioMassa) October 26, 2026

“Obviamente, para el peronismo y su sistema de alianzas, el triunfo de Lula es una bocanada de ánimo, de aire fresco, de alegría. Es una inyección emocional importante y creo que eso es valioso”, enfatizó el exministro de Economía.

Asimismo, puso de relieve que “el Partido de los Trabajadores representa hoy la mitad del dispositivo de la alianza que lleva a Lula al gobierno. De hecho, Alckmin, el vicepresidente, viene del centro-derecha”.

“Sus figuras más importantes en el Senado vienen del centro-derecha y, además, tienen una lógica que también expresa la diferencia de ese país con el nuestro, que es mucho más ambacéntrico. Tiene un dispositivo de alianzas territoriales con actores regionales, como si dijéramos acá los gobernadores”, contrastó el tigrense en declaraciones a Radio 10.

“Eso el peronismo no lo ha hecho todavía. Respetando inclusive que en algunas cosas esos tipos votan distinto que el PT y que muchas veces Lula pierde votaciones porque tienen una coalición que tiene sus diferencias”, sumó.

De todos modos, indicó que “esa dinámica del respeto, de mantenerte unido en el respeto a la diferencia, es algo que acá hasta ahora no se ha logrado. Requiere de liderazgos comprensivos y no de liderazgos hegemónicos. Eso te diría que es el ejercicio más importante que va a tener que aprender el peronismo de la construcción de Lula”.

“Lula representa la cara visible de los movimientos populares en la región. Es el Perón de este siglo, más allá de que para algunos peronistas pueda sonar a una blasfemia, regionalmente es el Perón de este siglo”, ponderó el exjefe de Gabinete.

Acto seguido, reflexionó: “Me parece que en ese sentido hay una construcción alrededor de él que tiene que ver con la región y que no descarto, y esto ya es una opinión con algo de información, que junto con el Partido Demócrata de Estados Unidos, sobre todo con los que vienen emergiendo ahora en las elecciones de dentro de dos semanas, empiecen a ser el anti-MAGA, pero no en la región solamente en Sudamérica, sino en toda América”.

En resumen, consignó que hay “cuatro o cinco cuestiones centrales en el triunfo de Lula” y enumeró: “La primera, la reivindicación de la industria brasilera frente a las gesticulaciones permanentes de Bolsonaro de habilitar los ataques de Trump hacia la economía brasilera”.

💥 “Esa dinámica de mantenerte unido en el respeto a la diferencia es algo que, acá no se ha logrado, y que requiere de liderazgos comprensivos y no de liderazgos hegemónicos” 🗣️ @SergioMassa habló con @fernandoborroni 🎧 https://t.co/lW4MIMyKbO #NoSeDesesperen https://t.co/iqm1rLGMty — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) October 26, 2026

“El segundo, vinculado a los cambios en el mundo del trabajo y los derechos que protegió de los trabajadores. Me parece que, en ese sentido, le habló a un sector de la sociedad que hoy vive en incertidumbre”, acotó.

“Me parece central que haya habido dos actores fundamentales en la campaña: los jóvenes y, sobre todo, las mujeres. La idea de las mujeres enfrentando el modelo fascistoide, las milicias, fue fundamental. O sea, no solo en la idea de la mujer como actor central de la economía brasilera, como garante del modelo de educación y de salud pública y de defensa de la movilidad social ascendente, sino también de la mujer como protagonista en la lucha contra la vulneración de derechos, básicamente enfocada en la lucha contra las milicias”, finalizó Massa.