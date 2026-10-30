viernes 30 de octubre de 2026 - Edición Nº4605

Política | 27 oct 2026

Casa Rosada

El vocero presidencial dijo que “los salarios vuelven a ganar terreno”

Adrián Ravier ponderó la “solidez macroeconómica”, la cual permite el “optimismo” del oficialismo de cara a las elecciones de 2027. “Un Estado que establece reglas claras, genera condiciones para la inversión y permite que las obras se concreten”, aseveró.

Adrián Ravier.
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El vocero presidencial, Adrián Ravier, destacó este martes los “avances” en infraestructura, energía y recuperación de los ingresos como consecuencia del “cambio de rumbo” que implementó el Gobierno nacional en 2023, y afirmó que “la estabilidad macroeconómica y las reglas claras” permiten impulsar inversiones privadas.

Además, celebró la confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina, del 8 al 11 de noviembre. “Quiero destacar una noticia que es motivo de enorme alegría para todos los argentinos”, expresó al inicio de la conferencia de prensa.

En materia vial, señaló que la totalidad de los 9.000 kilómetros de la Red Federal de Concesiones ya están adjudicados y que casi 1.000 kilómetros fueron rehabilitados con inversión privada, “sin subsidios ni gasto público”. También destacó la puesta en funcionamiento de la planta compresora Holdich, que permitirá incorporar a 12.000 usuarios a la red de gas natural en la Patagonia, con una inversión privada superior a los $ 61.800 millones.

En el área energética, anunció nuevas medidas para adecuar las bonificaciones de electricidad y gas a las condiciones climáticas y las necesidades de cada región. Asimismo, resaltó la aprobación de una garantía del BID por USD 200 millones para respaldar proyectos del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico.

Por otro lado, destacó que los salarios de los trabajadores registrados acumularon tres meses consecutivos de “recuperación real”, mientras que las jubilaciones y la AUH alcanzaron “seis meses de crecimiento por encima de la inflación”.

“Con una inflación mensual que retoma el sendero a la baja, los salarios vuelven a ganar terreno”, ponderó el portavoz.

Finalmente, consignó que “si somos optimistas para el año 2027 es porque la solidez macroeconómica que hemos construido en este tiempo le va a permitir a los argentinos votar en un escenario de tranquilidad para que la gente pueda elegir entre la continuidad de las ideas de la libertad o volver al partido del Estado”.

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