El vocero presidencial dijo que “los salarios vuelven a ganar terreno”

El vocero presidencial, Adrián Ravier, destacó este martes los “avances” en infraestructura, energía y recuperación de los ingresos como consecuencia del “cambio de rumbo” que implementó el Gobierno nacional en 2023, y afirmó que “la estabilidad macroeconómica y las reglas claras” permiten impulsar inversiones privadas.

Además, celebró la confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina, del 8 al 11 de noviembre. “Quiero destacar una noticia que es motivo de enorme alegría para todos los argentinos”, expresó al inicio de la conferencia de prensa.

En materia vial, señaló que la totalidad de los 9.000 kilómetros de la Red Federal de Concesiones ya están adjudicados y que casi 1.000 kilómetros fueron rehabilitados con inversión privada, “sin subsidios ni gasto público”. También destacó la puesta en funcionamiento de la planta compresora Holdich, que permitirá incorporar a 12.000 usuarios a la red de gas natural en la Patagonia, con una inversión privada superior a los $ 61.800 millones.

En el área energética, anunció nuevas medidas para adecuar las bonificaciones de electricidad y gas a las condiciones climáticas y las necesidades de cada región. Asimismo, resaltó la aprobación de una garantía del BID por USD 200 millones para respaldar proyectos del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico.

Por otro lado, destacó que los salarios de los trabajadores registrados acumularon tres meses consecutivos de “recuperación real”, mientras que las jubilaciones y la AUH alcanzaron “seis meses de crecimiento por encima de la inflación”.

“Con una inflación mensual que retoma el sendero a la baja, los salarios vuelven a ganar terreno”, ponderó el portavoz.

LOS SALARIOS REALES CONTINÚAN RECUPERÁNDOSE EN ARGENTINA Según los datos publicados por el INDEC, los ingresos de los trabajadores registrados volvieron a crecer por encima de la inflación en agosto, acumulando tres meses consecutivos de crecimiento. A su vez, en septiembre, tanto las jubilaciones como la Asignación Universal por Hijo registraron un incremento por encima de la inflación. Con este resultado, acumularon seis meses consecutivos de crecimiento y alcanzaron su nivel más alto desde julio del año pasado. En la comparación contra diciembre de 2023, cuando asumió este Gobierno, la recuperación es todavía más significativa. Los salarios del sector privado registrado acumulan una mejora real del 10,4%, mientras que los del sector público crecieron un 0,8%. Por su parte, las jubilaciones aumentaron un 14,5% en términos reales y la Asignación Universal por Hijo registró una mejora del 110%. Además, los salarios del sector privado no registrado, con datos disponibles hasta marzo de 2026, acumularon un crecimiento real del 58% respecto de diciembre de 2023. Hoy, con una inflación mensual que retoma el sendero a la baja, los salarios vuelven a ganar terreno. — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) October 27, 2026

Finalmente, consignó que “si somos optimistas para el año 2027 es porque la solidez macroeconómica que hemos construido en este tiempo le va a permitir a los argentinos votar en un escenario de tranquilidad para que la gente pueda elegir entre la continuidad de las ideas de la libertad o volver al partido del Estado”.