Vestido blanco y vals: insólita fiesta de 15 de una diputada libertaria

La legisladora de La Libertad Avanza (LLA) Lucía Montenegro se convirtió en el centro de atención de la política y las redes sociales tras celebrar sus 33 años con una llamativa fiesta temática inspirada en los tradicionales festejos de 15 años.

El evento, que contó con la presencia de referentes del espacio oficialista como la diputada nacional Lilia Lemoine, militantes y funcionarios, se llevó a cabo en un salón de la cadena Janos en la Ciudad de Buenos Aires y quedó al descubierto luego de que la propia protagonista y sus invitados viralizaran fotos y videos sin ningún tipo de reparo.

🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇦🇷🇦🇷🇦🇷 https://t.co/8sBsgHZNyh — Lucía Montenegro (@LMontenegrochdk) October 27, 2026

Vestido de gala, osos gigantes y críticas por el contraste económico

Lejos de una celebración convencional, la fiesta cumplió al pie de la letra con todos los clichés de los festejos de adolescentes: vestido blanco de gala, osos gigantes, cotillón, coreografías y hasta la clásica ceremonia del vals, musicalizado con audios del propio presidente Javier Milei de fondo.

La viralización de las imágenes generó de inmediato una fuerte controversia en el ámbito digital. Diversos usuarios y analistas políticos cuestionaron el festejo por el marcado contraste entre la ostentación de la celebración y el riguroso discurso de austeridad y ajuste fiscal que promueve el Gobierno nacional.

La polémica se suma a otra reciente aparición mediática de la legisladora, ocurrida semanas atrás, cuando fue filmada repartiendo choripanes al ritmo de cumbia un día de semana a vecinos del Bajo Flores.