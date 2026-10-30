Kicillof inauguró obras en General Villegas y cruzó a Nación por las universidades

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes una intensa agenda de gestión en el municipio de General Villegas, donde inauguró obras de infraestructura escolar, supervisó la construcción de un nuevo centro universitario y entregó netbooks, en un fuerte mensaje político de defensa de la educación pública y en directo contraste con las políticas de ajuste de la administración central.

Junto a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, y el intendente local, Gilberto Alegre, el mandatario provincial inauguró la refacción integral de la Escuela Primaria N°1. Los trabajos, que demandaron una inversión de 272 millones de pesos, optimizarán las condiciones edilicias y de cursada para 436 estudiantes gracias a intervenciones estructurales y a la construcción de una nueva cocina, depósito, oficinas y sanitarios.

Apuesta al arraigo y críticas al Gobierno nacional

Durante su paso por el distrito, Kicillof recorrió además la segunda etapa de construcción del nuevo Centro Universitario del programa Puentes, un imponente espacio de más de 2.600 metros cuadrados distribuidos en dos plantas que busca potenciar la formación superior en el interior bonaerense.

En ese marco, el Gobernador apuntó sin filtros contra la Casa Rosada: "Mientras el Gobierno nacional desfinancia el sistema universitario argentino, nosotros vamos en la dirección contraria: ampliamos la oferta de carreras de grado en el interior para garantizar el arraigo de nuestro pueblo", sostuvo, destacando la necesidad de que los jóvenes puedan estudiar en sus propias localidades sin migrar a los grandes centros urbanos.

Por su parte, el intendente Gilberto Alegre valoró la articulación con la Provincia: "La educación es una prioridad para General Villegas y por eso trabajamos en pos de mejorar las condiciones en las que nuestros chicos y chicas aprenden todos los días. Nos llena de orgullo poder inaugurar nuevas obras"..

Netbooks, salud y más inauguraciones

La jornada en General Villegas incluyó también una serie de entregas y anuncios clave para la comunidad:

La distribución de 103 netbooks del programa “Conectar Igualdad Bonaerense” a alumnos de nueve escuelas del distrito.

La recorrida por las flamantes instalaciones de la Escuela Secundaria N°9 en la localidad de Villa Saboya , que sumó un nuevo laboratorio y espacios para docentes.

La firma de un convenio para la ampliación y refacción del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS)del barrio FONAVI.

"En jornadas como esta queda en claro que en la provincia de Buenos Aires defendemos la educación pública con inversión y hechos concretos. Las obras que hoy recorrimos no se quedaron en meras promesas: planificamos, trabajamos y las llevamos adelante", concluyó Kicillof, acompañado por la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; e intendentes de la región.