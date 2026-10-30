viernes 30 de octubre de 2026 - Edición Nº4605

Internacionales | 27 oct 2026

BRASIL

De casi presidente a prófugo: Flávio Bolsonaro huyó a Estados Unidos y Lula lo fulminó

El hijo del expresidente viajó rumbo a Florida eludiendo una prohibición de la Corte Suprema. El Gobierno de Trump le otorgaría visados y el reelecto mandatario de Brasil sentenció: "Quien sale escondido, debe alguna cosa".

Flávio Bolsonaro.
TAGS: ESTADOS UNIDOS, LULA, DONALD TRUMP, BRASIL, FLAVIO BOLSONARO, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

El senador brasileño Flávio Bolsonaro abandonó este martes el territorio de su país de forma clandestina y con destino a los Estados Unidos, horas después de que la Justicia le impusiera una prohibición de salida y le exigiera la entrega de sus pasaportes en el marco de una causa por presunto lavado de dinero.

La noticia, que sacude el tablero político regional tras la contundente victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial, fue confirmada por aliados cercanos y ratificada por una alta fuente del Departamento de Estado norteamericano, que aseguró que Washington "emitirá visados a Flávio Bolsonaro y a su familia y les permitirá la entrada al país".

Una salida clandestina bajo la lupa judicial

El hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro escapó junto a su esposa y sus dos hijas eludiendo los controles migratorios oficiales. Ante la maniobra, la Policía Federal de Brasil ya investiga los pasos de la ruta de escape, con fuertes sospechas de que el legislador cruzó de forma ilegal para abordar un vuelo privado rumbo a Florida.

La huida se produjo en abierto desafío a la resolución del juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, quien lo tenía formalmente imputado en expedientes por estafas y blanqueo de capitales.

La dura respuesta de Lula da Silva: "Quien no debe, no teme"

Enterado del escape rumbo a Norteamérica, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva no tardó en cruzar al dirigente opositor en medio de los festejos por su cumpleaños número 81.

"Quien no debe, no teme; por lo tanto, quien sale escondido de su país, debe alguna cosa", disparó el mandatario sin filtros, al cuestionar la maniobra del senador. En la misma línea, lamentó la decisión de eludir a la justicia local: "Lamento que haya salido de Brasil. Podría haberse quedado para probar que las acusaciones no son verdaderas", sentenció.

Mientras el entorno del senador confirma su desembarco en territorio estadounidense bajo el amparo de la administración norteamericana, el escándalo político promete escalar tanto en los tribunales de Brasilia como en el escenario diplomático internacional.

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