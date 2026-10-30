De casi presidente a prófugo: Flávio Bolsonaro huyó a Estados Unidos y Lula lo fulminó

El senador brasileño Flávio Bolsonaro abandonó este martes el territorio de su país de forma clandestina y con destino a los Estados Unidos, horas después de que la Justicia le impusiera una prohibición de salida y le exigiera la entrega de sus pasaportes en el marco de una causa por presunto lavado de dinero.

La noticia, que sacude el tablero político regional tras la contundente victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial, fue confirmada por aliados cercanos y ratificada por una alta fuente del Departamento de Estado norteamericano, que aseguró que Washington "emitirá visados a Flávio Bolsonaro y a su familia y les permitirá la entrada al país".

#EleccionesBrasil2026 🤳🏽💥 Macri felicitó a Lula y los trolls libertarios lo tildaron de “tibio y cagón” Mauricio Macri felicitó públicamente a Lula da Silva por su reelección como presidente de Brasil y su mensaje desató una fuerte reacción entre referentes y cuentas vinculadas al universo libertario, que salieron a cuestionar al exmandatario argentino. 📌 Macri utilizó su cuenta oficial de X para reconocer el triunfo electoral de Lula y destacar la importancia de la relación entre Argentina y Brasil. 📌 El mensaje contrastó con la postura que hasta ese momento mantenía Javier Milei, quien no había felicitado públicamente al mandatario brasileño por su victoria. 📌 La publicación provocó una catarata de críticas desde sectores libertarios, donde volvieron a aparecer calificativos como “tibio” y “cagón” dirigidos al expresidente. 📌 Los cuestionamientos expusieron una vez más las diferencias que atraviesan la relación entre el PRO y el núcleo más duro de La Libertad Avanza. 🇧🇷🗳 El episodio se produjo luego de una campaña brasileña seguida con particular atención desde la Argentina. Milei había expresado su respaldo político a Flávio Bolsonaro, mientras que Lula terminó imponiéndose en las urnas y obtuvo un nuevo mandato presidencial. 🤔 La reacción contra Macri volvió a poner en escena la tensión existente entre el expresidente y sectores libertarios que cuestionan cualquier distanciamiento respecto de las posiciones de Milei, incluso pese al acercamiento político que PRO y LLA protagonizaron en los últimos años. 👉 https://t.co/Et2xiP7HSI 💬 ¿Qué lectura hacés de las críticas libertarias a Macri por haber felicitado a Lula? #MauricioMacri #Lula #JavierMilei #Brasil #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 26, 2026

Una salida clandestina bajo la lupa judicial

El hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro escapó junto a su esposa y sus dos hijas eludiendo los controles migratorios oficiales. Ante la maniobra, la Policía Federal de Brasil ya investiga los pasos de la ruta de escape, con fuertes sospechas de que el legislador cruzó de forma ilegal para abordar un vuelo privado rumbo a Florida.

La huida se produjo en abierto desafío a la resolución del juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, quien lo tenía formalmente imputado en expedientes por estafas y blanqueo de capitales.

La dura respuesta de Lula da Silva: "Quien no debe, no teme"

Presidente Lula celebra aniversário com a militância https://t.co/EqkuoSVoyR — Lula (@LulaOficial) October 27, 2026

Enterado del escape rumbo a Norteamérica, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva no tardó en cruzar al dirigente opositor en medio de los festejos por su cumpleaños número 81.

"Quien no debe, no teme; por lo tanto, quien sale escondido de su país, debe alguna cosa", disparó el mandatario sin filtros, al cuestionar la maniobra del senador. En la misma línea, lamentó la decisión de eludir a la justicia local: "Lamento que haya salido de Brasil. Podría haberse quedado para probar que las acusaciones no son verdaderas", sentenció.

Mientras el entorno del senador confirma su desembarco en territorio estadounidense bajo el amparo de la administración norteamericana, el escándalo político promete escalar tanto en los tribunales de Brasilia como en el escenario diplomático internacional.