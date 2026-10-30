El prófugo Flávio Bolsonaro llegó a Miami en un avión privado que despegó desde Argentina

El excandidato del Partido Liberal de Brasil, Flávio Bolsonaro, concretó su fuga menos de 48 horas después de perder las elecciones ante Lula da Silva y este martes aterrizó en Estados Unidos, en medio de una investigación judicial por presunto lavado de activos.

El vuelo del Gulfstream G400, propiedad de la empresa de taxis aéreos ejecutivos, Buenos Aires Fly (Fly BA), aterrizó a las 10:24 en el aeropuerto de Miami Opa Locka Executive Airport, una estación aérea pública de aviación general y ejecutiva ubicada en el condado de Miami-Dade, Florida, a unos 18 kilómetros al norte del centro de Miami.

Vale consignar que había partido desde el aeropuerto internacional de Iguazú a las 0.21, con destino a Guayaquil, donde arribó a las 3:46 (hora local), 5:46 de nuestro país para una “escala técnica”, tras sobrevolar Paraguay, Bolivia y Perú.

Desde el Gobierno de Javier Milei, la única voz oficial fue la Dirección Nacional de Migraciones, que a través de un escueto posteo en redes sociales informó que “a las 22:50 horas del día 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, quienes lo hicieron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país, asimismo los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes”.

“Por su parte, a las 23:30 horas, la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo”, cerró.

Si bien esta aeronave está capacitada para realizar el vuelo entre Iguazú y Miami en forma directa, sin repostar, en este caso dos circunstancias obligaron a concretar esta escala, la primera, la cantidad de equipaje que llevaba consigo la familia Bolsonaro y la otra, la necesidad de tener que rodear el territorio brasileño para evitar así tener que solicitar permiso para tal fin, teniendo en cuenta el pasajero que llevaban a bordo.

A las 4:21 de Guayaquil la aeronave volvió a despegar para volar ahora sí directo hacia territorio estadounidense, donde permanecerán bajo la protección del Gobierno de Donald Trump.