A días de la visita del Papa, espaldarazo de la Provincia al Cottolengo Don Orione

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, visitó este martes el Pequeño Cottolengo de Don Orione, en Claypole, partido de Almirante Brown, donde firmó un convenio con el director de la institución, Jorge Silanes, para fortalecer la atención integral de personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad social.

Durante la jornada, junto al intendente Juan Fabiani y el diputado provincial Mariano Cascallares, también recorrió las instalaciones con otras autoridades provinciales y representantes de la institución, a solo dos semanas de la visita del Papa León XIV.

🇻🇦🇦🇷 Recibimos con alegría la confirmación del viaje de Su Santidad @Pontifex_es a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre próximo. Y lo esperamos con nuestros corazones abiertos en Almirante Brown para su visita a esa querida institución que es el Pequeño Cottolengo Don Orione. #BrownConVos — Mariano Cascallares (@CascallaresPJ) October 26, 2026

El acuerdo establece el financiamiento mensual de 100 becas del Programa Hogares para contribuir al funcionamiento del establecimiento y garantizar una residencia estable, segura y digna, con alimentación acorde a las necesidades nutricionales de las personas que allí viven y atención integral.

En ese marco, Larroque destacó que “aquí y en cada institución que acompaña solidariamente a la comunidad, vamos a seguir llevando la presencia de la Provincia para cuidar a quienes más lo necesitan”.

Con @Cascallarespj y @JuanoFabiani visitamos el Pequeño Cottolengo Don Orione, donde junto al Hermano Jorge Silanes firmamos un convenio para financiar 100 becas del Programa Hogares destinadas a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad social. Aquí y en cada institución donde se acompaña de manera solidaria a la comunidad, vamos llevar la presencia de la Provincia para cuidar a los que más necesitan. Felicitaciones por el maravilloso trabajo que llevan adelante. — Andrés Larroque (@larroqueandres) October 27, 2026

El convenio, fortalece el acompañamiento de la Provincia a la Obra Don Orione y reconoce su trayectoria en el cuidado de las personas con discapacidad. Esta articulación permite sostener el trabajo de la institución y ampliar las herramientas destinadas a garantizar derechos.

Durante la recorrida, de la que también participó la subsecretaria de Políticas Sociales, Bernarda Meglia, el ministro visitó los espacios de atención y cuidado y dialogó con los equipos de trabajo. El predio cuenta con hogares, consultorios, aulas, espacios de rehabilitación y talleres, donde se promueve una atención integral y humanizada.

Con más de 90 años de trayectoria, el Cottolengo de Claypole alberga a 415 personas con discapacidad y cuenta con equipos interdisciplinarios de profesionales y asistentes que brindan acompañamiento las 24 horas. Su propuesta se desarrolla como una comunidad activa, con espacios de convivencia y actividades que forman parte de la vida cotidiana de sus residentes.

Durante la actividad también se firmó un convenio entre la Universidad Nacional Guillermo Brown, representada por su rector Pablo Domenichini y el Pequeño Cottolengo.

Participaron de la actividad la directora provincial de Políticas de Cuidado, Ayelén Pino; el director de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad, Raúl Lucero y la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos del municipio, Bárbara Miñán. Por parte de la institución estuvieron el director del Servicio de Discapacidad, Fernando Montero; y el administrador, Marcelo Bezek.