Pichetto: “Si continúa cuatro años más Milei, la Argentina desaparece”

En una encendida reaparición política, el diputado nacional y referente de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto,analizó el escenario económico y político del país durante una entrevista con el canal de streaming Gelatina, donde advirtió sobre el impacto del modelo actual y trazó los ejes para el futuro opositor.

Con definiciones punzantes sobre la gestión de Javier Milei, la interna política y la coyuntura internacional, el legislador dejó títulos fuertes que sacuden el tablero.

"Si continúa cuatro años más Milei, la Argentina desaparece"

En el plano estrictamente económico, Pichetto fue lapidario con el rumbo implementado por la Casa Rosada y alertó sobre las consecuencias directas en el aparato productivo nacional. "Hay una destrucción masiva de la industria argentina. Si continúa cuatro años más Milei, la Argentina desaparece", sentenció.

En la misma línea, cuestionó las contradicciones ideológicas del oficialismo en materia de relaciones comerciales exteriores, poniendo la mira sobre el vínculo con las potencias globales: "La política económica de Trump ha sido una política proteccionista que ojalá la hubiera seguido Milei. Acá la pregunta sería por qué si amamos tanto a Trump hacemos negocios con China", ironizó.

Por otro lado, el diputado centró parte de su análisis en la arquitectura institucional del país, señalando un marcado desequilibrio entre los poderes del Estado: "Hay una supremacía hoy del Poder Judicial por encima del Congreso y te diría que prácticamente es el superpoder en Argentina".

"Cristina es la que más mide" y la clave de la unidad peronista

Al ser consultado sobre la estrategia electoral y las chances de vencer al oficialismo en 2027, Pichetto no esquivó la discusión interna ni el peso electoral de la expresidenta. En este sentido, reconoció sin ambages que "Cristina es la que más mide y el verdadero liderazgo del peronismo", al tiempo que desestimó a figuras del pasado reciente al disparar que "Alberto no podía ser ni concejal en CABA".

Sin embargo, advirtió sobre las disputas internas y la necesidad imperiosa de cohesión de cara a los próximos comicios:"A la señora que está presa le dicen chorra, jefa de la banda y no se lo dicen ensobrados, se lo dicen algunos que están supuestamente dentro del peronismo. Yo trabajo por la unidad; si hay unidad, se gana en primera vuelta".

El repudio a la fuga de Flávio Bolsonaro

Finalmente, en el plano internacional, Pichetto se refirió al reciente escándalo protagonizado por Flávio Bolsonaro, quien abandonó Brasil de forma clandestina rumbo a Estados Unidos tras perder las elecciones y en medio de una causa judicial por presunto lavado de dinero.

Marcando una tajante distancia con la maniobra del hijo del expresidente brasileño, el legislador concluyó con una fuerte definición sobre la ética y la responsabilidad de la función pública: "Un político no se escapa, se la banca y se queda: si te toca perder, cumplís la condena. Si no tenés nada que esconder, no te vas de noche, no abandonás el terreno de la lucha; me parece poco conveniente para Lula".